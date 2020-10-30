Надежда Мейхер в новом эфире шоу «Танці з зірками» будет танцевать с новым партнером
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице шоу в Инстаграм. Как стало известно, в вечер Хэллоуина участники шоу поменяются партнерами. Продюсеры решили подлить масла в огонь противостояния экс-солисток ВИА Гры Надежды Мейхер и Санты Димопулос, и поменяли их партнерами.
Таким образом, после провалившегося номера, когда партнер Нади не справился с акробатическим трюком и запутался в юбке звезды, Мейхер станцует с другим мужчиной. Им станет Макс Леонов – партнер Санты. Известно, что парочка примерит на себя образы мистера и миссис Дракулы.
«Санта Димопулос выйдет на паркет с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Пара превратится в горничную и швейцара и выполнят фристайл», - сообщили в соцсетях.
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Кроме этого, известно, что Ольга Фреймут станцует с Дмитрием Дикусаром, а Юлия Санина будет танцевать с Ильей Падзиной.
Новость вызвала настоящую бурю эмоций среди зрителей.
"Сережа и Яна = хана паркету", «Должен быть бомбезный эфир», «Очень гармоничные пары:)))», «Кайф! Юля + Илья просто пушка», «Ого, мне захотелось поскорее Олю с Дикусаром увидеть)», «Я за Санту, несмотря на то, с каким она партнером будет!», «Будет очень интересно наблюдать за парами, а особенно за Надеждой и Сантой, как на них повлияет обмен партнерами», - пишут пользователи сети.
Напомним, что страсти на "Танцях з зірками", что происходит между Аделиной Дели и Мельником: "Залез в твое сердечко".
Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".
Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».