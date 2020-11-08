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Нова Зайцева в Харкові: неадекват зніс людей на пішохідному переході, кадри ДТП

В Харкові водій влетів у натовп людей на пішохідному переході, влаштувавши моторошну ДТП "в стилі" Олени Зайцевої.

"Попередньо, троє постраждалих, загиблих немає. Серед постраждалих 10-річний хлопчик. Всі постраждалі у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Згідно з попередньою інформацією, у 50-річної жінки виявлені переломи й черепно-мозкова травма. У 48-річного чоловіка забої, а хлопчикові зламало стегно і передпліччя.

Очевидці стверджують, водій, що збив людей, влаштував перегони з другом. Судячи з опублікованих роликів, порушник ПДР-чоловік східної зовнішності. Пізніше з'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував Арам, щодо якого вже є відкрита кримінальна справа.

Лихо трапилося в родині Порошенка, ситуація дуже важка: "Знепритомніла і..."



Мати дружини Петра Порошенка Людмила Переведенцева перебуває у вкрай важкому стані.

Про це нардеп і п'ятий президент України повідомив в ефірі шоу " Свобода Савіка Шустера". На цьому фоні нардеп обурився підготовкою країни до другої хвилі епідемії.

"У Марини, моєї дружини, зараз в лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона знепритомніла. Ви Марині підіть і розкажіть цю всю нісенітницю, якою ви зараз тут вантажите телеглядачів...",- заявив Порошенко.

НБУ різко змінив курс валют, нищівний удар по долару і євро: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 8 листопада застигне перед грандіозним падінням, гривня за вихідні набереться сміливості.

Про це свідчить прогноз Національного банку України. Сто доларів з понеділка впадуть на 22,68 гривні. Євро хоч і не так багато, але впадуть: економісти прогнозують зниження на 15,74 пункту.

Курс валют в Україні 8 листопада, згідно з прогнозом, буде наступним: 100 доларів – 2813,75 грн; 100 євро - 3342,45 грн.

Гривня, на подив, пропустить кілька ударів від російського рубля. Десять з них можна буде купити за 3,6649 грн.

Новий тарифний удар для українців, ціна на газ стрибнула відразу на 23%: важливе повідомлення Кабміну

Українські чиновники попередили громадян, що ціна на газ істотно підскочила, і це буде видно в платіжках.

Так, якщо станом на перше жовтня ціна імпортного газу становила 140,5 доларів, то з першого листопада показник зросте до 171,2 доларів.

Таким чином, середня вартість блакитного палива підскочила на 23%. З 3955,7 гривень до 4848,3 гривень. Причиною цього чиновники називають те, що з першого серпня українці купують газ за нерегульованими тарифами, тому постачальники можуть самі вибирати, у кого і за скільки купувати газ.





Нові правила виплати пенсій, від кого і коли зажадають більше грошей: "будуть економити на..."

Мінсоцполітики пропонує прискорити введення накопичувальної пенсії, щоб раніше збирати гроші українців

Якщо депутати приймуть відповідний законопроект до кінця поточного року, то громадянам доведеться платити внески вже з 2022 року, а не з 2023, як планують зараз.

Найбільш спірним моментом в процесі обговорення проекту системи стало створення Пенсійного казначейства. Як вважають експерти, запуск органу спровокує монополізацію процесу і породить корупційні схеми. До того ж, створення принципово нового органу гарантовано обернеться великими витратами для держбюджету.

У той же час, багато фахівців пропонують запустити накопичувальну систему на базі вже діючої пенсійної інфраструктури, їх доводи знайшли підтримку навіть в Мінсоцполітики.



Нагадаємо, Порошенко розкритикували за нову заяву щодо Донбасу.

Як повідомляла Politeka, настав довгоочікуваний обвал тарифів, українців заінтригували новими цінами

Також Politeka писала, що перерахунок пенсій відбудеться у грудні, хто з українців отримає підвищені виплати.



