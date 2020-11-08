Курс валют в Україні 8 листопада застигне перед грандіозним падінням, гривня за вихідні набереться сміливості

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Сто доларів з понеділка впадуть на 22,68 гривні. Євро хоч і не так багато, але впадуть: економісти прогнозують зниження на 15,74 пункту.

Курс валют в Україні 8 листопада, згідно з прогнозом, буде наступним:

100 доларів – 2813,75 грн;

100 євро - 3342,45 грн.

Гривня, на подив, пропустить кілька ударів від російського рубля. Десять з них можна буде купити за 3,6649 грн.

Як ми розповідали до цього, в Україні мають намір намагаються підняти курс долара.

За словами економіста Андрія Новака, рівень життя в Україні вважається одним з найгірших в Європі.

"Ми вже опустилися нижче Молдови й опускатися ще є куди. Це один з наслідків курсової політики. Раніше прозвучала така фраза:"30 гривень за долар - це нормально". Ясно, що це не президент придумав. Очевидно, що він в економіці не розбирається, а тим більше у фінансових балансах", - зазначив він.

Нагадаємо, що у Зеленського розкрили, що чекає українську економіку, цифри від МВФ виявилися невірними: «падіння ВВП не більше...».

Як повідомляла Politeka, новий курс долара після 25 жовтня, чи треба терміново бігти в обмінники: "діє правило....".

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