Украинцам следует готовиться к новым цифрами в платежках за коммуналку

Об этом пишет 112.ua.

Сейчас подземные хранилища газа заполнены, но само голубое топливо может подорожать.

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"Больше всего цена выросла за последний месяц – примерно на 20%. Если брать для сравнения временной лаг с начала августа, то цена уже выросла на около 40%. Такой тренд демонстрируют и европейские биржи, и украинский рынок", - заявил эксперт Андрей Мизовец.

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Более того, как рассказывают аналитики, от стоимости газа может зависеть и конечная цена тарифа на отопление. Как известно, Кабмин внес в Раду законопроект о "тарифной революции", благодаря чему расценки на услуги ЖКХ будут в скоро времени формироваться местными властями.

Скачок цен на газ может спровоцировать температура воздуха и очередная вспышка китайского вируса. Более того, стоимость топлива начнет расти, если цены на газ повысятся на европейских биржах. 

Если резкого падения/скачка цен не произойдет, а ситуация не выйдет из фарватера, в котором развивается сейчас, скорее всего, зимний период мы пройдем с ценой 7-8 тыс. грн за одну тысячу кубометров.

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"На сегодняшний день предпосылок для резкого роста цен на газ зимой мы не видим. Исходя из тех реалий, что есть сегодня, цена может укрепиться до 8-8,5 тыс. грн с НДС за 1 тыс. куб. м. Такого укрепления цены зимой мы ожидали и летом. При долларе 24 мы говорили, что цена будет около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м без НДС. Сейчас доллар 29, и логично, что скорректировать ценовые ожидания на бенчмарк в пределах 8 тыс. грн", - продолжил Мизовец, прогнозируя возможные расценки на топливо.

Но тарифы на газ могут обвалиться, если нынешняя зима будет аномально теплой, как в прошлом отопительном сезоне. 

Напомним, начались коммунальные проверки, к кому нагрянут

Как сообщала Politeka, украинцев "пощадили" с повышением коммуналки, но радоваться рано

Также Politeka писала, что коммуналка по новым тарифам, в Кабмине сделали громкое заявление