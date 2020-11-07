Українські чиновники попередили громадян, що ціна на газ істотно підскочила, і це буде видно в платіжках

Про це розповідає прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає «Обозреватель».

Так, якщо станом на перше жовтня ціна імпортного газу становила 140,5 доларів, то з першого листопада показник зросте до 171,2 доларів.

Таким чином, середня вартість блакитного палива підскочила на 23%. З 3955,7 гривень до 4848,3 гривень. Причиною цього чиновники називають те, що з першого серпня українці купують газ за нерегульованими тарифами, тому постачальники можуть самі вибирати, у кого і за скільки купувати газ.

До цього ми розповідали, що українці вже можуть готуватися до чергового підвищення цін на газ. Про це розповіла експерт Оксана Запорізька.

За її словами, попри листопадове підвищення цін на паливо, газ все одно буде дорожчати аж до лютого 2021 року.

"Зараз на УЕБ ціни ресурсу жовтня і Листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис.кубометрів з ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – попереджає експерт з питань енергетики.

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