Мінсоцполітики пропонує прискорити введення накопичувальної пенсії, щоб раніше збирати гроші українців

Якщо депутати приймуть відповідний законопроект до кінця поточного року, то громадянам доведеться платити внески вже з 2022 року, а не з 2023, як планують зараз, повідомляє Politeka.net. Поки ж законопроект викликає багато питань, і його навряд чи встигнуть підготувати до кінця грудня, пише "Сьогодні".

Найбільш спірним моментом в процесі обговорення проекту системи стало створення Пенсійного казначейства. Як вважають експерти, запуск органу спровокує монополізацію процесу і породить корупційні схеми. До того ж, створення принципово нового органу гарантовано обернеться великими витратами для держбюджету.

У той же час, багато фахівців пропонують запустити накопичувальну систему на базі вже діючої пенсійної інфраструктури, їх доводи знайшли підтримку навіть в Мінсоцполітики. Завдяки цьому чиновники не тільки зможуть швидше внести зміни, а й будуть економити на реформі державні гроші.

Варто відзначити, що поки в Україні працює тільки перший рівень пенсійної системи - солідарний, коли пенсії виплачують за рахунок податків працюючих громадян. Пенсійному фонду постійно не вистачає коштів, тому виплати залишаються низькими. Якщо ж організують другий, накопичувальний, рівень пенсії-українців змусять самостійно відкладати гроші на старість і в підсумку отримувати більше. При цьому гроші платників податків як і раніше будуть витрачати на ці потреби.

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