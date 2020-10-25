Несколько категорий украинцев могут рассчитывать на повышение пенсий перед Новым годом

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, уже 1 декабря будет повышена минимальная пенсия.

Минималка вырастет на 57 гривен - с 1712 до 1769 грн, а максимальная на 570 больше - с 17120 до 17690 грн.

Более того, также будут увеличены надбавки за сверхстаж: если сейчас прибавка за каждый "лишний" год страхового стажа составляет 17,1 грн, то в декабре она вырастет до 17,6 грн.

Те украинцы, которые имеют полный страховой стаж, сейчас получают как минимум 2100 гривен. На них повышение минималки не отразится, но они могут получить больше денег за счет увеличения каких-нибудь надбавок.

На максимальную выплату от государства может может рассчитывать украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой, которая составляет около 53 тысяч.

Ранее украинцев уже предупреждали, что они могут остаться без каких-либо выплат от государства.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже через 15 лет у государства не будет достаточно денег для выплаты пенсий льготникам.

В связи с этим в правительстве сейчас активно работают над введением накопительной пенсионной системы, благодаря которой украинцы смогут "откладывать" деньги на заслуженный отдых.

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