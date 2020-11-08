Важные новости, которые вы могли пропустить

Новая Зайцева в Харькове: неадекват снес людей на пешеходном переходе, кадры ДТП

В Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой.

«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, у 50-летней женщины обнаружены переломы и черепно-мозговая травма. У 48-летнего мужчины ушибы, а мальчику сломало бедро и предплечье.

Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился Арам, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.





Беда случилась в семье Порошенко, ситуация очень тяжелая: "Потеряла сознание и..."

Мать жены Петра Порошенко Людмила Переведенцева находится в крайне тяжелом состоянии.



Об этом нардеп и пятый президент Украины сообщил в эфире шоу "Свобода Савика Шустера". На этом фоне нардеп возмутился подготовкой страны ко второй волне эпидемии.

"У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которой вы сейчас здесь грузите телезрителей...", - заявил Порошенко.

НБУ резко изменил курс валют, сокрушительный удар по доллару и евро: что будет с гривной

Курс валют в Украине 8 ноября застынет перед грандиозным падением, гривна за выходные наберется смелости.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины. Сто долларов с понедельника упадут на 22,68 гривны. Евро хоть и не так много, но упадут: экономисты прогнозируют понижение на 15,74 пункта.

Курс валют будет: 100 долларов – 2813,75 грн; 100 евро – 3342,45 грн.

Гривна, на удивление, пропустит несколько ударов от российского рубля. Десять из них можно будет купить за 3,6649 грн.

Новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина

Украинские чиновники предупредили граждан, что цена на газ существенно подскочила, и это будет видно в платежках.

Так, если по состоянию на первое октября цена импортного газа составляла 140,5 долларов, то с первого ноября показатель вырастет до 171,2 долларов.

Таким образом, средняя стоимость голубого топлива подскочила на 23%. С 3955,7 гривен до 4848,3 гривен. Причиной этого чиновники называют то, что с первого августа украинцы покупают газ по нерегулируемым тарифам, поэтому поставщики могут сами выбирать, у кого и за сколько покупать газ.

Новые правила выплаты пенсий, у кого и когда потребуют больше денег: "будут экономить на..."

Минсоцполитики предлагает ускорить введение накопительной пенсии, чтобы раньше собирать деньги украинцев.

Если депутаты примут соответствующий законопроект до конца текущего года, то гражданам придется платить взносы уже с 2022 года, а не с 2023, как планируют сейчас

Самым спорным моментом в процессе обсуждения проекта системы стало создание Пенсионного казначейства. Как считают эксперты, запуск органа спровоцирует монополизацию процесса и породит коррупционные схемы. Вдобавок, создание принципиально нового органа гарантированно обернется большими расходами для госбюджета.

В то же время, многие специалисты предлагают запустить накопительную систему на базе уже действующей пенсионной инфраструктуры, их доводы нашли поддержку даже в Минсоцполитики.



Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу.

Как сообщала Politeka, наступил долгожданный обвал тарифов, украинцев заинтриговали новыми ценами.

Также Politeka писала, что перерасчет пенсий состоится в декабре, кто из украинцев получит повышенные выплаты.