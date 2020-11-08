Новая Зайцева в Харькове: неадекват снес людей на пешеходном переходе, кадры ДТП

В Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой.

«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, у 50-летней женщины обнаружены переломы и черепно-мозговая травма. У 48-летнего мужчины ушибы, а мальчику сломало бедро и предплечье.

Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился Арам, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.

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Петр Порошенко

Беда случилась в семье Порошенко, ситуация очень тяжелая: "Потеряла сознание и..."

Мать жены Петра Порошенко Людмила Переведенцева находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом нардеп и пятый президент Украины сообщил в эфире шоу "Свобода Савика Шустера". На этом фоне нардеп возмутился подготовкой страны ко второй волне эпидемии.

"У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которой вы сейчас здесь грузите телезрителей...", - заявил Порошенко.

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НБУ резко изменил курс валют, сокрушительный удар по доллару и евро: что будет с гривной

Курс валют в Украине 8 ноября застынет перед грандиозным падением, гривна за выходные наберется смелости.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины. Сто долларов с понедельника упадут на 22,68 гривны. Евро хоть и не так много, но упадут: экономисты прогнозируют понижение на 15,74 пункта.

Курс валют будет: 100 долларов – 2813,75 грн; 100 евро – 3342,45 грн.

Гривна, на удивление, пропустит несколько ударов от российского рубля. Десять из них можно будет купить за 3,6649 грн.

тарифы коммуналка платежи люди украинцы пенсионеры

Новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина

Украинские чиновники предупредили граждан, что цена на газ существенно подскочила, и это будет видно в платежках.

Так, если по состоянию на первое октября цена импортного газа составляла 140,5 долларов, то с первого ноября показатель вырастет до 171,2 долларов.

Таким образом, средняя стоимость голубого топлива подскочила на 23%. С 3955,7 гривен до 4848,3 гривен. Причиной этого чиновники называют то, что с первого августа украинцы покупают газ по нерегулируемым тарифам, поэтому поставщики могут сами выбирать, у кого и за сколько покупать газ.

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Новые правила выплаты пенсий, у кого и когда потребуют больше денег: "будут экономить на..."

Минсоцполитики предлагает ускорить введение накопительной пенсии, чтобы раньше собирать деньги украинцев.

Если депутаты примут соответствующий законопроект до конца текущего года, то гражданам придется платить взносы уже с 2022 года, а не с 2023, как планируют сейчас

Самым спорным моментом в процессе обсуждения проекта системы стало создание Пенсионного казначейства. Как считают эксперты, запуск органа спровоцирует монополизацию процесса и породит коррупционные схемы. Вдобавок, создание принципиально нового органа гарантированно обернется большими расходами для госбюджета.

В то же время, многие специалисты предлагают запустить накопительную систему на базе уже действующей пенсионной инфраструктуры, их доводы нашли поддержку даже в Минсоцполитики.

Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу.

Как сообщала Politeka, наступил долгожданный обвал тарифов, украинцев заинтриговали новыми ценами.

Также Politeka писала, что перерасчет пенсий состоится в декабре, кто из украинцев получит повышенные выплаты.