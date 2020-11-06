Співак Дан Балан збентежив публіку своєю раптовою появою на просторах Мережі
Як передає Politeka.net, 41-річний артист опублікував нове фото в своєму мікроблозі в Instagram після майже 4-х тижнів тиші (до цього останній пост датується 13 жовтня). Балан зник з інформаційного простору відразу ж після завершення чергового сезону "Голосу країни".
На свіжому знімку Дан постав з розгубленим виразом обличчя, розвівши руки в різні боки. На ньому була чорна сорочка, розстебнута зверху.
"...так на чому ми зупинилися?", - підписав кадр артист. Виходить, це його перші слова після появи.
Користувачі кинулися обговорювати це "диво":
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"Ми дожили пацани 🥺"
"Воно живе 😳 😳 "
"На тому, що Ден Белен зник з усіх соц мереж👍"
"Чувак, ти старієш взагалі?"
"Дан ось вмієте ви робити сюрпризи💜"
"ого ти живий з поверненням в грішний світ дід дан"
"Шок😳 ми сумували💜"
"Господь, Ти почув наші молитви"
"Да ладно? 😻😻😻😻💜"
"Які люди😂"
"Боже, невже ми тебе дочекалися😍❤️"
"Дан, як там чай з ялиці?) Що там по процесам? Красавчік💜 (ой, відчуваю мене Тіна вб'є)"
Раніше зникнення Дана прокоментувала співачка Тіна Кароль, з якою йому приписують роман. Так, ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча поставила їй найбільш хвилююче питання від фанатів парочки.
"Зараз буде питання від усіх телеглядачів. Де Дан?", - запитала Осадча у Кароль.
"Так ти сьогодні ходиш по дому, а Дана немає. Він сховався", - пожартувала Кароль.
Тоді Осадча запропонувала співачці розставити всі крапки в цій загадковій любовній історії, але Тіна знову витончено ухилилася, відповівши простим питанням "А навіщо?»
"Ну і що, що цікаво. Це життя", - зазначила Кароль і переключилася на наступну тему.
Нагадаємо, що Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду:»Катя, я...".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль перестаралася з гримом і перетворилася на маму Дана Балана: «на всі 100% схожа».
Також Politeka писала, що ефектна Кароль здивувала виглядом під ручку з Лорак, красномовний кадр: "Тіну не впізнати".