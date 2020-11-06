"Ось вмієте ви робити сюрпризи"

Співак Дан Балан збентежив публіку своєю раптовою появою на просторах Мережі

Як передає Politeka.net, 41-річний артист опублікував нове фото в своєму мікроблозі в Instagram після майже 4-х тижнів тиші (до цього останній пост датується 13 жовтня). Балан зник з інформаційного простору відразу ж після завершення чергового сезону "Голосу країни".

На свіжому знімку Дан постав з розгубленим виразом обличчя, розвівши руки в різні боки. На ньому була чорна сорочка, розстебнута зверху.

"...так на чому ми зупинилися?", - підписав кадр артист. Виходить, це його перші слова після появи.

Користувачі кинулися обговорювати це "диво":

"Ми дожили пацани 🥺"

"Воно живе 😳 😳 "

"На тому, що Ден Белен зник з усіх соц мереж👍"

"Чувак, ти старієш взагалі?"

"Дан ось вмієте ви робити сюрпризи💜"

"ого ти живий з поверненням в грішний світ дід дан"

"Шок😳 ми сумували💜"

"Господь, Ти почув наші молитви"

"Да ладно? 😻😻😻😻💜"

"Які люди😂"

"Боже, невже ми тебе дочекалися😍❤️"

"Дан, як там чай з ялиці?) Що там по процесам? Красавчік💜 (ой, відчуваю мене Тіна вб'є)"

Раніше зникнення Дана прокоментувала співачка Тіна Кароль, з якою йому приписують роман. Так, ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча поставила їй найбільш хвилююче питання від фанатів парочки.

"Зараз буде питання від усіх телеглядачів. Де Дан?", - запитала Осадча у Кароль.

"Так ти сьогодні ходиш по дому, а Дана немає. Він сховався", - пожартувала Кароль.

Тоді Осадча запропонувала співачці розставити всі крапки в цій загадковій любовній історії, але Тіна знову витончено ухилилася, відповівши простим питанням "А навіщо?»

"Ну і що, що цікаво. Це життя", - зазначила Кароль і переключилася на наступну тему.

Нагадаємо, що Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду:»Катя, я...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль перестаралася з гримом і перетворилася на маму Дана Балана: «на всі 100% схожа».

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