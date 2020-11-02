Украинская певица и ведущая шоу "Танці з зірками" Тина Кароль ошеломила внешним видом, который резко изменился
Кароль, которая обычно в эфирах танцевального шоу радует впечатляющими откровенными платьями, на этот раз поразила резко постаревшим лицом.
На кадрах, которые наделали шума в Сети, можно заметить на лице 35-летней исполнительницы глубокие морщины. Она будто резко состарилась на десятки лет.
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В новом посвященном Хэллоуину эфире ведущих загримировали, добавив лет.
Отметим, мнения фанов артистки по поводу такого эксперимента разделились: кто-то уверен, что она и в таком видео ошеломительна, другие же признаются, что испугались.
Также в Сети отметили, что так Тина Кароль стала очень похожа на маму Дана Балана Людмилу.
«Супер, Тиночка лет через 35 . Шикарно», «Тина и старушка красивая», «Теперь на все 100% на мамку Людку похожа», «Красоту говорят, испортить не в силах, ни годы, ни время, когда всё то было, и так что ж морщинки, они не помеха, когда всё внутри», «Я же не одна испугалась?», «Красота-страшная сила, как говорится..», «Уже не ангел», «Мамочки», «Щас Тинка покажет, кто здесь мамуля», «Очень интересный образ, круто», «Мама дорогая!!! Это жесть», «Шик», «Кошмар», «Страшно», - пишутк в комментариях.
Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.
А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.
Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с хвостиком показали в обычной жизни, узнать можно с трудом.