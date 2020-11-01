Тина Кароль дала честный ответ на тему своей предположительной беременности после многочисленных спекуляций поклонников

В последнее время многие фанаты популярной украинской певицы все чаще поднимают тему возможного пополнения в ее семье несмотря на то, что у Кароль уже давно не было публичных отношений.

В интервью для Кати Осадчей из «Світського життя» Кароль раз и навсегда прояснила вопрос о своей беременности.

«Катя, я не беременна, к сожалению», - призналась певица.

В то же время, она не стала отрицать такой возможности в будущем, заметив, что хотела бы, чтобы это произошло «как можно незапланированно».

Добавим, что сейчас Кароль в одиночку воспитывает 11-летнего сына Вениамина. Она родила мальчика в браке с Евгением Огиром, который ушел из жизни в 2013 году после продолжительной борьбы с раком.

После смерти своего мужа Кароль ни разу не была в публичных отношениях. Тем не менее в последнее время поклонники активно приписывают ей роман с певцом Даном Баланом. Впрочем, сами артисты эти слухи не подтверждают.

Ранее Кароль застукали во время посещения кафе при одной из популярных обувных студий в Киеве.

Для прогулки жаркая Тина Кароль подобрала джемпер и юбку-миди с плассировкой. Более того, на ногах певицы и судьи шоу "Голос" можно увидеть новые эксклюзивные со вставками из овчины.

Напомним, Кароль посветила достоинствами в прозрачном костюме во время "диких" танцев: "Отточила по полной".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.

Также Politeka писала, что Тину Кароль с хвостиком показали в обычной жизни, узнать можно с трудом: "Босоножки из барашки".