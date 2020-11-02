Тина Кароль и Ани Лорак показались вместе, восхитив фанатов
На фото Лорак была в светлом платье с декольте и чокером на шее. Рядом можно увидеть Кароль, которая в этот раз позировала в черном платье с еще глубже декольте. Красотки обнимались, держа за талию друг друга, и улыбались на камеру. Снимок вышел очень светлым и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Фанаты поставили более сотни лайков и написали комментарии:
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"Господи, невероятно", "Какая красота", "Супер", "детка, меня не остановить при виде прелестных постов)", "Тину не узнать", "Вообще просто прекрасно", "Оу, куколки", "Это шикарно", "Не могу с них свести глаз", "какие у них красивые глаза....",
Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Тина Кароль покорила подборкой кадров из репетиций своего концерта.
Так, на разных фан-аккаунтах можно встретить много ярких кадров, одно из видео немало подразнило сеть. Дело в том, что в ролике была показана новая «фишка» Тины: во время исполнения песни «Вабити-Бавити» она устраивает пикантный танец, в котором должна как бы соблазнить двух мужчин.
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А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права
Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с хвостиком показали в обычной жизни, узнать можно с трудом