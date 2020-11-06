"Вот умеете вы делать сюрпризы"

Певец Дан Балан обескуражил публику своим внезапным появлением на просторах Сети

Как передает Politeka.net, 41-летний артист опубликовал новое фото в своем микроблоге в Инстаграм после почти 4-х недель тишины (до этого последний пост датируется 13 октября). Балан исчез из информационного пространства сразу же после завершения очередного сезона "Голоса країни".

На свежем снимке Дан предстал с растерянным выражением лица, разведя руки в разные стороны. На нем была черная рубашка, расстегнутая сверху.

"...так на чем мы остановились?", - подписал кадр артист. Получается, это его первые слова после появления.

Пользователи кинулись обсуждать произошедшее "чудо":

"Мы дожили пацаны 🥺"

"Оно живое😳😳"

"На том, что Дэн Бэлэн исчез из всех соц сетей👍"

"Чувак, ты стареешь вообще?"

"Дан вот умеете вы делать сюрпризы💜"

"ого ты жив с возвращением в грешный мир дед дан"

"Шок😳 Мы скучали💜"

"Господь, ты услышал наши молитвы😭🙏"

"Да ладно? 😻😻😻😻💜"

"Какие люди😂"

"Боже, неужели мы тебя дождались😍❤️"

"Дан, как там чай с пихты?) Что там по процессам? Красавчик💜 ( ой, чувствую меня Тина убьёт)"

Ранее исчезновение Дана прокомментировала певица Тина Кароль, с которой ему приписывают роман. Так, ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая задала ей самый волнующий вопрос от фанатов парочки.

«Сейчас будет вопрос от всех телезрителей. Где Дан?», - спросила Осадчая у Кароль.

«Так ты сегодня ходишь по дому, а Дана нет. Он спрятался», - пошутила Кароль.

Тогда Осадчая предложила певице расставить все точки в этой загадочной любовной истории, но Тина снова изящно увернулась, ответив простым вопросом «А зачем?»

«Ну и что, что интересно. Это жизнь», - отметила Кароль и переключилась на следующую тему.

Напомним, что Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду: «Катя, я…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль перестаралась с гримом и превратилась в маму Дана Балана: «На все 100% похожа».

Также Politeka писала, что эффектная Кароль удивила видом под ручку с Лорак, красноречивый кадр: "Тину не узнать".