Певец Дан Балан обескуражил публику своим внезапным появлением на просторах Сети
Как передает Politeka.net, 41-летний артист опубликовал новое фото в своем микроблоге в Инстаграм после почти 4-х недель тишины (до этого последний пост датируется 13 октября). Балан исчез из информационного пространства сразу же после завершения очередного сезона "Голоса країни".
На свежем снимке Дан предстал с растерянным выражением лица, разведя руки в разные стороны. На нем была черная рубашка, расстегнутая сверху.
"...так на чем мы остановились?", - подписал кадр артист. Получается, это его первые слова после появления.
Пользователи кинулись обсуждать произошедшее "чудо":
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"Мы дожили пацаны 🥺"
"Оно живое😳😳"
"На том, что Дэн Бэлэн исчез из всех соц сетей👍"
"Чувак, ты стареешь вообще?"
"Дан вот умеете вы делать сюрпризы💜"
"ого ты жив с возвращением в грешный мир дед дан"
"Шок😳 Мы скучали💜"
"Господь, ты услышал наши молитвы😭🙏"
"Да ладно? 😻😻😻😻💜"
"Какие люди😂"
"Боже, неужели мы тебя дождались😍❤️"
"Дан, как там чай с пихты?) Что там по процессам? Красавчик💜 ( ой, чувствую меня Тина убьёт)"
Ранее исчезновение Дана прокомментировала певица Тина Кароль, с которой ему приписывают роман. Так, ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая задала ей самый волнующий вопрос от фанатов парочки.
«Сейчас будет вопрос от всех телезрителей. Где Дан?», - спросила Осадчая у Кароль.
«Так ты сегодня ходишь по дому, а Дана нет. Он спрятался», - пошутила Кароль.
Тогда Осадчая предложила певице расставить все точки в этой загадочной любовной истории, но Тина снова изящно увернулась, ответив простым вопросом «А зачем?»
«Ну и что, что интересно. Это жизнь», - отметила Кароль и переключилась на следующую тему.
Напомним, что Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду: «Катя, я…».
Как сообщала Politeka, Тина Кароль перестаралась с гримом и превратилась в маму Дана Балана: «На все 100% похожа».
Также Politeka писала, что эффектная Кароль удивила видом под ручку с Лорак, красноречивый кадр: "Тину не узнать".