Вот это да!

Поклонники звездного дуэта Тины Кароль и Дана Балана продолжают верить, что любовь между артистами все еще возможна

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек пары решили пофантазировать на тему старости артистов. Как известно, в последнем эфире «Танцев со звездами» Тину Кароль сильно состарили. Ей сделали грим, в котором она выглядела бабушкой.

Поклонники добавили к «постаревшей» Тине состаренного Дана Балана, в результате чего получилась прекрасная пожилая пара.

«Через 50 лет…», - подписали авторы аккаунта фото.

Стоит отметить, что снимок вызвал настоящий фурор в сети. Под фото оставили массу положительных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Зачем вы фигней занимаетесь, Дан с Тиной никогда не будут так выглядеть даже в 100 лет», «В 85 они ещё отлично выглядят», «Очень классно получилось», «Ну это просто отвал бошки. Тина Кароль, заметь уже это прекрасное творение», «О, вот это я понимаю», «Вау», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после завершения проекта «Голос», где судьями шоу были Тина Кароль и Дан Балан, новостей об их паре больше нет. Поклонники мечтают, чтобы Балан стал приглашенным ведущим на «Танцах», но, похоже, артист уже завершил работу в Украине.

Напомним, что Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду: «Катя, я…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль перестаралась с гримом и превратилась в маму Дана Балана: «На все 100% похожа».

Также Politeka писала, что эффектная Кароль удивила видом под ручку с Лорак, красноречивый кадр: "Тину не узнать".