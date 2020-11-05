Популярна українська телеведуча Оля Фреймут після жорсткого Приниження на шоу "Танці з зірками" спустилася в підземку

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.

"Сьогодні додому на метро. Стильний транспорт», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Фреймут позує, вже спустившись на станцію «Поштова площа». При цьому телеведуча не забула надіти маску.

Однак шанувальників Фреймут позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікував кадри у себе в розділі Stories.

Як ми розповідали до цього, на десятому ефірі "Танців з зірками" учасники обмінювалися партнерами, тому головний танець Ольга танцювала з Дмитром Дікусаром, а її партнер Ілля Падзіна запалював паркет з Юлією Саніною. Ще під час візиток до номерів стало зрозуміло, що Ілля в захваті від нової партнерки. Він не раз натякнув, як йому працювалося зі скандальною ведучою.

"Вона набагато технічніша Олі, одна з претенденток на перемогу», - заявив радісний Ілля.

Він навіть відповів на провокаційне запитання ведучих про те, з ким краще танцювати: з Ольгою або з ангелом (образ Саніної).

"Ангел-це завжди ангел. З нею легше", - боляче вколов Фреймут партнер.

Нагадаємо, що Ольгу Фреймут жорстко взяли в облогу за гострий язик, відомий шоумен дав пораду ведучій.

Як повідомляла Politeka, Фреймут поплатилася за довгий язик на "Танцях з зірками", народ не стримав емоцій.

Також Politeka писала, що скандальну Фреймут заклювали після зміни партнера на»Танцях з зірками".