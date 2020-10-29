Украинский телеведущий Сергей Притула остро высказался о своей бывшей соведущей Ольге Фреймут

Как пишет Politeka.net, Притула и Фреймут долгое время работали вместе. Они начинали с «Подъема» на «Новом канале», после чего совместно вели еще ряд шоу. Однако, дружеские отношения звезды не сохранили. Даже наоборот. В публичных высказываниях ведущие не упускают шанс друг друга уколоть.

Так, на одном из эфиров «Танців з зірками», где сейчас участвует Ольга, она пожаловалась на Притулу, который якобы оскорблял ее во время возвращения на канал.

Телеведущий решил прокомментировать заявление коллеги во время интервью для программы "Кава з перцем". Он заявил, что Ольга слишком часто о нем вспоминает. По словам шоумена, судьба Ольги его не интересует. А вот ее внимание для него странно.

«Может, у Оли какой-то гештальт не закрытый? Что с ней происходит, почему она едва не в каждом эфире использует риторику, связанную со мной? Если бы я был ее мужем, я бы с ней серьезно поговорил», - подколол Притула коллегу, намекая на то, что она к нему неравнодушна.

Как известно, Ольга замужем за Владимиром Локотко, который является генпродюсером "Нового канала".

Напомним, что Фреймут задрала платье, чтобы пристыдить украинцев, но попала впросак: "А зачем брать поношенные?".

Как сообщала Politeka, Фреймут шокировала Эктора из "Мастер Шефа" наглой выходкой на его личной кухне: "По этикету себя так не ведут".

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут публично преподала урок взбунтовавшейся дочери от первого мужа: "В таком юном возрасте...".