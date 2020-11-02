Шоу "Танці з зірками" потеряли одну из самых эффектных пар проекта

Так, популярное шоу покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина.

Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте "Танців з зірками".

Таким образом, Ольга Фреймут и Илья Подзина покинули популярный проект в юбилейном 10-м выпуске, а телезрители решили подарить еще один шанс вокалисту группы "Без обмежень".

"Что я поняла, друзья. Ничто в жизни не дается за глупо, над всем нужно работать. Есть у вас мечта - превратите ее в бизнес-план. Я не просто так дотанцевалась до десятого эфира, это ежедневная работа, жертвование своей семьей, в конце концов, своим здоровьем. Но я не жалею. Я очень благодарю Илью. Бесконечно благодарю Яну Заец, благодаря которой я такая стройная, она моя хореограф. Но больше всего я благодарю мою дочь Злату Митчелл. Вы не знаете, но она очень талантлива и она меня убедила прийти в этот проект", - заявила Ольга Фреймут, прощаясь со своими поклонниками.

Пользователи неоднозначно отреагировали на вылет пары Фреймут и Падзины. Некоторые обрадовались такому повороту, но были и такие комментаторы, которые отметили, что на проекте "Танці з зірками" остались артисты, которых откровенно "проталкивают" в финал, хотя они этого якобы не заслуживают.

"Никогда так не радовалась", "Оля старалась, но остаться должны сильнее участники и это не она. Теперь битва не на жизнь а на смерть", "Наконец-то это бревно отправится на лесопилку", "Я этого ждала со второго эфира", "Столько хороших пар покинули проект до них, хорошо что справедливость восторжествовала", "Не согласна, можна было Санину домой отправить, а то тянут слишком", "Ожидаемо, если честно. Глаза перестали гореть у Ольги, это видно, что она устала, нет желания. Увы. Удачи", "Аминь", "Ушла достойно, речь хорошая", - отреагировали фанаты на публикацию в комментариях.

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