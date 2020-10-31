Украинская телеведущая, участница шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут засветилась в объятиях знаменитого красавца
Как передает Politeka.net, фото новой парочки появилось на официальной странице шоу в Инстаграм. Как известно, в это воскресенье на шоу будут праздновать Хеллоувин. Участники шоу поменяются партнерами и примеряют на себя интересные образы.
В сети решили раскрыть карты, рассказав, кто с кем будет танцевать. Ольге Фреймут, которую регулярно критикуют в сети за отсутствие таланта, по решению продюсеров в пару достался Дмитрий Дикусар, который на проекте заменяет болеющего Диму Жука.
Стоит отметить, что не все с радостью восприняли новость. Зрители обрушились с критикой на телеведущую и стали жалеть хореографа, которому, по их мнению, постоянно достаются слабые партнерши.
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«Когда уже эта фреймут уйдёт?»,
«Бедный Дикусар. Его и так заедают, а тут ещё такая партнёрша досталась! Ужас! Точно отобъют желание участвовать в этом цирке еще»,
«Надеюсь Дикусар раскроет Фреймут и подскажет ей какие-то фишки, очень жду их танец»,
«Мне кажется больше подфартило Оле Фреймут, но ей будет и сложнее»,
«Оля з Дикусаром - обалденное фото»,
«Наконец-то Падзина хоть чуток кайфанет от танца!)) А Дикусару вечно слабых кидают»,
«Хватит издеваться над Димой Дикусаром», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык, известный шоумен дал совет ведущей: «Если бы я был ее мужем…».
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