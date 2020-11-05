Такого от звезды не ожидали

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут после жесткого унижения на шоу «Танці з зірками» спустилась в подземку

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость решила опубликовать у себя на странице в Instagram.

«Сегодня домой на метро. Стильный транспорт», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Фреймут позирует, уже спустившись на станцию «Почтовая площадь». При этом телеведущая не забыла надеть маску.

Однако поклонников Фреймут избавила от возможности что-либо сказать, опубликовал кадры у себя в разделе Stories.

До этого мы писали, что Фреймут и Падзин на десятом выпуске шоу "Танці з зірками" поменялись партнерами с Дикусаром и Саниной.

Зрители еще до начала шоу понимали, что пара уйдет - Падзин был в восторге от новой партнерши. Кроме того, он не однократно намекал на неполадки в работе со скандальной телеведущей.

«Она намного техничнее Оли, одна из претенденток на победу», - сказал он.

Кроме того, Падзин также ответил на провокационный вопрос ведущих, намеренно при этом унизив Фреймут. Он рассказал, что с Саниной ему было легче работать.

«Ангел – это всегда ангел. С ней легче», - больно уколол Фреймут партнер.

Напомним, что Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык, известный шоумен дал совет ведущей.

Как сообщала Politeka, Фреймут поплатилась за длинный язык на "Танцях з зірками", народ не сдержал эмоций.

Также Politeka писала, что скандальную Фреймут заклевали после смены партнера на «Танцях з зірками».