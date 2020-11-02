На десятом прямом эфире «Танців з зірками» шоу покинула пара Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как передает Politeka.net, поклонники шоу еще во время эфира стали догадываться, что уйдет именно эта пара, так как Падзина вел себя довольно странно.

На десятом эфире участники обменивались партнерами, поэтому главный танец Ольга танцевала с Дмитрием Дикусаром, а ее партнер Илья Падзина зажигал паркет с Юлией Саниной. Еще во время визиток к номерам стало понятно, что Илья в восторге от новой партнерши. Он не раз намекнул, как ему работалось со скандальной ведущей.

«Она намного техничнее Оли, одна из претенденток на победу», - заявил радостный Илья.

Он даже ответил на провокационный вопрос ведущих о том, с кем лучше танцевать: с Ольгой или с ангелом (образ Саниной).

«Ангел – это всегда ангел. С ней легче», - больно уколол Фреймут партнер.

«Илья аж расцвел», «Наконец Илье есть с кем потанцевать», «Даже Падзина не выдержал и на всю страну сказал, что сейчас танцует с намного более техничной партнершей», - отреагировали люди.

Дмитрий Дикусар проговорился, что покажет, как может танцевать Ольга, если «на нее не давить и если ее не обзывать».

Позже, во время батлов Падзина добил телеведущую уронив ее во время выполнения трюка.

Напомним, что Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык, известный шоумен дал совет ведущей: «Если бы я был ее мужем…».

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