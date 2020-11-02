Актриса Христина Асмус розбурхала Мережу новим фото

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій маєчці.

Блондинка сфотографувалася біля вікна, показавши обличчя крупним планом: ніжний макіяж в рожевих тонах, невеликі сережки і нічого зайвого. З хитренькою посмішкою Асмус завзято подивилася в камеру.

"Повернулася в Москву. Обожнюю це почуття повернення додому. Де б і скільки не була, мене завжди тягне в рідне місто. Я виросла в Москві і люблю її неймовірно. Це абсолютно моє місто 🏙 я давно хочу виїхати капітально відпочити. Прям на кілька місяців перезавантажитися. Але не уявляю як буду. Я завжди через кілька днів після від'їзду моторошно сумую по дому ☺❤️ а ви? Звідки ви? Чи любите ви своє місто? Або хотіли б переїхати? Якщо так, то куди? 🗺 ", - поділилася зірка.

Варто відзначити після оголошення про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, Асмус з головою пірнула в кар'єру, взявшись за нові проекти. Зокрема, артистка кілька місяців провела в Геленджику, де знімалася в серіалі разом з Іваном Охлобистіним.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Завжди такі чіткі селфі 😍"

"Дуже гарненька))"

"Ви просто турбопушкалітак👏"

"Ой, ну все"

"Красуля 💋 🌺 "

"Переїхала б туди де море і тепло"

"Приїжджайте додому, в Корольов, ох там погудимо"

"Вік бере своє"

Раніше ми повідомляли, Асмус показала себе в несподіваному образі. "Позеленіла" актриса позувала в облягаючому комбінезоні кислотного відтінку, в стрипах і синьому капелюшку.

Нагадаємо, що розлучена Христина Асмус приголомшила виглядом після важкої хвороби: "скільки вам заплатили?".

Як повідомляла Politeka, безбашенна Асмус в облягаючому костюмі засвітила худу фігуру, оцінили не всі: "Могла б і не вбиратися".