Скандальная российская актриса Кристина Асмус впечатлила новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со съемок популярного шоу.

Она была одета в кислотного цвета костюм. На голове у нее красовалась огромная шляпа, а на ногах – босоножки на огромных каблуках (такие нередко надевают танцовщицы в стриптиз-клубах). Актрисе сделали необычный грим, с которым она не была похожа сама на себя.

«Дааа!!! Сегодня воскресенье!! А это значит, что нас снова ждёт порция безумия!», - подписала фото Кристина, анонсируя очередной выпуск шоу «Золото Геленджика», в котором она снималась больше месяца.

За день пост актрисы собрал почти 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Тебе идёт эта «кислота»!», «Мамуль ты огонь», «Псилобициновый гриб», «Зелёная гусеничка», «Кузнечик Кристина», «Могла бы и не наряжаться», «Образ бомба», «Цвет хамелеона», «Какая красивая лягушка», «Царевна лягушка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус недавно официально оформила развод со своим мужем, комиком Гариком Харламовым. Актриса разводилась с ним с начала лета.

Напомним, что разведенная Кристина Асмус ошеломила видом после тяжелой болезни: "Сколько вам заплатили?".

Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус в облегающем костюме засветила тощую фигуру, оценили не все: "Могла бы и не наряжаться".

Также Politeka писала, что подвыпившая Асмус пустилась во все тяжкие после развода с Харламовым, кадры веселья: "Давай, давай".