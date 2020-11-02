Актриса Кристина Асмус взбудоражила Сеть новым фото

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке.

Блондинка сфотографировалась у окна, показав лицо крупным планом: нежный макияж в розовых тонах, небольшие серьги и ничего лишнего. С хитренькой улыбкой Асмус задорно посмотрела в камеру.

"Вернулась в Москву ☺️ Обожаю это чувство возвращения домой. Где бы и сколько ни была, меня всегда тянет в родной город. Я выросла в Москве и люблю её невероятно. Это абсолютно мой город 🏙 Я давно хочу уехать капитально отдохнуть. Прям на несколько месяцев перезагрузиться. Но не представляю как буду. Я всегда через несколько дней после отъезда жутко тоскую по дому 🏡❤️ А вы? Откуда вы? Любите ли вы свой город? Или хотели бы переехать? Если да, то куда? 🗺", - поделилась звезда.

Стоит отметить после объявления о разводе с комиком Гариком Харламовым, Асмус с головой нырнула в карьеру, взявшись за новые проекты. В частности, артистка несколько месяцев провела в Геленджике, где снималась в сериале вместе с Иваном Охлобыстиным.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Всегда такие четкие селфи 😍"

"Очень хорошенькая))"

"Вы просто турбопушкасамалёт👏"

"Ой, ну все"

"Красуля 💋🌺"

"Переехала бы туда где море и тепло"

"Приезжайте домой, в Королев, ох там погудим🤗💋"

"Возраст берет свое"

Ранее мы сообщали, Асмус показала себя в неожиданном образе. "Позеленевшая" актриса позировала в облегающем комбинезоне кислотного оттенка, в стрипах и синей шляпке.

Напомним, что разведенная Кристина Асмус ошеломила видом после тяжелой болезни: "Сколько вам заплатили?".

Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус в облегающем костюме засветила тощую фигуру, оценили не все: "Могла бы и не наряжаться".