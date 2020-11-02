Актриса Кристина Асмус взбудоражила Сеть новым фото
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке.
Блондинка сфотографировалась у окна, показав лицо крупным планом: нежный макияж в розовых тонах, небольшие серьги и ничего лишнего. С хитренькой улыбкой Асмус задорно посмотрела в камеру.
"Вернулась в Москву ☺️ Обожаю это чувство возвращения домой. Где бы и сколько ни была, меня всегда тянет в родной город. Я выросла в Москве и люблю её невероятно. Это абсолютно мой город 🏙 Я давно хочу уехать капитально отдохнуть. Прям на несколько месяцев перезагрузиться. Но не представляю как буду. Я всегда через несколько дней после отъезда жутко тоскую по дому 🏡❤️ А вы? Откуда вы? Любите ли вы свой город? Или хотели бы переехать? Если да, то куда? 🗺", - поделилась звезда.
Стоит отметить после объявления о разводе с комиком Гариком Харламовым, Асмус с головой нырнула в карьеру, взявшись за новые проекты. В частности, артистка несколько месяцев провела в Геленджике, где снималась в сериале вместе с Иваном Охлобыстиным.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Всегда такие четкие селфи 😍"
"Очень хорошенькая))"
"Вы просто турбопушкасамалёт👏"
"Ой, ну все"
"Красуля 💋🌺"
"Переехала бы туда где море и тепло"
"Приезжайте домой, в Королев, ох там погудим🤗💋"
"Возраст берет свое"
Ранее мы сообщали, Асмус показала себя в неожиданном образе. "Позеленевшая" актриса позировала в облегающем комбинезоне кислотного оттенка, в стрипах и синей шляпке.
Напомним, что разведенная Кристина Асмус ошеломила видом после тяжелой болезни: "Сколько вам заплатили?".
Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус в облегающем костюме засветила тощую фигуру, оценили не все: "Могла бы и не наряжаться".