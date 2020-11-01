Скандальная российская актриса Кристина Асмус появилась образе мультяшного персонажа и нарвалась на критику в сети

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус продолжает жить обычной жизнью, а также активно реализовывается не только на экране, но и в театре. Знаменитость собрала многомиллионную аудиторию на странице в соцсети Инстаграм и активно делиться с поклонниками различными фотоснимками, сделанными, как во время фотосессий, так и в повседневной жизни, передает Politeka

Асмус не боится выглядеть смешной и комичной и с радостью перевоплощается в любые образы. Так в своем Инстаграм-аккаунте она покрасовалась в образе главного героя мультфильма про Незнайку и нарядилась в кислотный костюм. Артистка устроила фотосессию в ярко салатовом комбинезоне с большой синей шляпой на голове. А на ноги обула массивные белые босоножки на высоком каблуке. Интересный образ Асмус дополнила выразительным макияжем.

"Дааа!!! ☄️☄️☄️

Сегодня воскресенье!! А это значит, что нас снова ждёт порция безумия!!!! ⚡️", - написала она.

Пользователи неоднозначно отреагировали на новый снимок.

"Незнайка, девичья версия) Образ клёвый!", "Могла бы ни не наряжаться",

" А вы такая вся....👍👍❤️", "Вы красивая. Шоу ужасное", - высказались в сети.

До этого мы сообщали, Кристина Асмус впечатлила личными фото из постели

После того, как звезда объявила о своем разрыве с мужем Гариком Харламовым, они тихо разъехались и ждали, когда решение суда вступит в силу. Фанаты были потрясены этой новостью и даже спустя несколько месяцев называют разные теории и догадки о том, почему брак распался. При этом сами звезды не комментируют своего решения.

Напомним, что грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».

Как сообщала Politeka, Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус: "Смотришь на ребенка и...".

Также Politeka писала, что больная Асмус рассказала, как живет с дочкой, и показала малышку: «Харламов в молодости».