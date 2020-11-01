Скандальная российская актриса Кристина Асмус появилась образе мультяшного персонажа и нарвалась на критику в сети
После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус продолжает жить обычной жизнью, а также активно реализовывается не только на экране, но и в театре. Знаменитость собрала многомиллионную аудиторию на странице в соцсети Инстаграм и активно делиться с поклонниками различными фотоснимками, сделанными, как во время фотосессий, так и в повседневной жизни, передает Politeka
Асмус не боится выглядеть смешной и комичной и с радостью перевоплощается в любые образы. Так в своем Инстаграм-аккаунте она покрасовалась в образе главного героя мультфильма про Незнайку и нарядилась в кислотный костюм. Артистка устроила фотосессию в ярко салатовом комбинезоне с большой синей шляпой на голове. А на ноги обула массивные белые босоножки на высоком каблуке. Интересный образ Асмус дополнила выразительным макияжем.
Разведенная Асмус задала жару в постели в стильном белье с кружевами: "Сколько заплатили?"
В Украине появятся новые деньги со второго ноября: в НБУ разъяснили важные нюансы
51-летняя Дженнифер Лопес впечатлила размерами ягодиц в неприличном боди: "Хороший день"
В Киеве преподаватель вуза выпрыгнул из окна, фото: "оставил записку..."
"Дааа!!! ☄️☄️☄️
Сегодня воскресенье!! А это значит, что нас снова ждёт порция безумия!!!! ⚡️", - написала она.
Пользователи неоднозначно отреагировали на новый снимок.
"Незнайка, девичья версия) Образ клёвый!", "Могла бы ни не наряжаться",
" А вы такая вся....👍👍❤️", "Вы красивая. Шоу ужасное", - высказались в сети.
До этого мы сообщали, Кристина Асмус впечатлила личными фото из постели
После того, как звезда объявила о своем разрыве с мужем Гариком Харламовым, они тихо разъехались и ждали, когда решение суда вступит в силу. Фанаты были потрясены этой новостью и даже спустя несколько месяцев называют разные теории и догадки о том, почему брак распался. При этом сами звезды не комментируют своего решения.
Напомним, что грустная Асмус откровенно рассказала о своей тяжелой болезни: «Нет запахов, вкуса и…».
Как сообщала Politeka, Харламов устал молчать и выдал настоящую причину развода с Асмус: "Смотришь на ребенка и...".
Также Politeka писала, что больная Асмус рассказала, как живет с дочкой, и показала малышку: «Харламов в молодости».