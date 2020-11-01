Российская актриса Кристина Асмус повеселилась на вечеринке после развода с Гариком Харламовым

Как сообщает Politeka.net, звезда на своей странице в социальной сети "Инстаграм" опубликовала видео, посвященное новому проекту. Она предстала в комнате, вероятно, гостиничном номере в черном топе, завязанном на животе, и джинсах. Красотка сделала себе роскошную прическую с вьющимися локонами и просто излучала удовольствие.

"Я сейчас в Питере, вчера прошла моя премьера в иммерсивном шоу "Вернувшаяся". Прошла очень круто, и какой-то невероятный фидбек я сегодня целый день получаю от зрителей, спасибо всем, кто вчера был. А сегодня второй был премьерный день в этом шоу. Все, я побежала в особняк, увидимся с вами вечером", - рассказала Кристина Асмус в роликах.

Она также выложила видео с вечеринки в честь премьеры шоу, которая состоялась на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Кристина погуляла вместе со своими коллегами, нарядившись в черный свитшот и просторные штаны такого же цвета. Сначала актриса изобразила бурные эмоции в особняке, а затем наблюдала, как открывают и разливают шампанское. "Давай, давай", - кричала Асмус вместе со всеми.

На днях суд официально расторг брак Кристины Асмус и Гарика Харламова. Звезды не стали устраивать скандал из-за своего разрыва, они просто разъехались, подали заявление и подождали, пока судья примет решение.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".