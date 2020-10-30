Российская актриса Кристина Асмус сообщила о своем скором выздоровлении
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, поделившись с поклонниками хорошими новостями. Асмус, как известно, подхватила китайский вирус, поэтому вынуждена была 18 дней находится дома на самоизоляции.
«Вышла сегодня из 18-ти дневного заточения)) и уже активно в строю! Только что приехала в Питер!! И мчу на репетицию!», - отметила Кристина.
Пост она сопроводила весьма жизнерадостным снимком. Актриса позировала в теплом свитре. Выглядела она свежо. Это стало поводом для бурного обсуждения в комментариях. Поклонники не поверили, что после такой серьезной болезни актриса может так быстро восстановиться. Но нашлись и те, кто поддержал Асмус и поздравил.
«Не верю... интересно сколько вам заплатили?», «так быстро невозможно поправится и быть в строю», «Видимо хорошо тебе заплатили?», «Вы очень красивая! Вам подходит этот цвет!», «Свооообоооода. Наслаждайся каждым мгновением!», «Молодец какая.. А кто сказал что это страшно?», «Поздравляю вас вы умничка», «Хорошо, что хорошо закончилось», - пишут люди.
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Отметим, что пост Асмус появился в сети сразу после того, как она офицаильно оформила развод с Гариком Харламовым. Судебный процесс длился четыре месяца.
Ранее мы писали, что Кристина Асмус нарядилась в малиновый брючный костюм. Актриса присела в соблазнительной позе, взбудоражив поклонников.
Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».
Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".
Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".