Российская актриса Кристина Асмус сообщила о своем скором выздоровлении

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, поделившись с поклонниками хорошими новостями. Асмус, как известно, подхватила китайский вирус, поэтому вынуждена была 18 дней находится дома на самоизоляции.

«Вышла сегодня из 18-ти дневного заточения)) и уже активно в строю! Только что приехала в Питер!! И мчу на репетицию!», - отметила Кристина.

Пост она сопроводила весьма жизнерадостным снимком. Актриса позировала в теплом свитре. Выглядела она свежо. Это стало поводом для бурного обсуждения в комментариях. Поклонники не поверили, что после такой серьезной болезни актриса может так быстро восстановиться. Но нашлись и те, кто поддержал Асмус и поздравил.

«Не верю... интересно сколько вам заплатили?», «так быстро невозможно поправится и быть в строю», «Видимо хорошо тебе заплатили?», «Вы очень красивая! Вам подходит этот цвет!», «Свооообоооода. Наслаждайся каждым мгновением!», «Молодец какая.. А кто сказал что это страшно?», «Поздравляю вас вы умничка», «Хорошо, что хорошо закончилось», - пишут люди.

Отметим, что пост Асмус появился в сети сразу после того, как она офицаильно оформила развод с Гариком Харламовым. Судебный процесс длился четыре месяца.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус нарядилась в малиновый брючный костюм. Актриса присела в соблазнительной позе, взбудоражив поклонников.

Напомним, что скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы: «Повалила на землю и…».

Как сообщала Politeka, счастливая Кристина Асмус поделилась эмоциями после развода с Харламовым: "Ура, трэшачок позади!".

Также Politeka писала, что брак Асмус и Харламова расторгнут, всплыли настоящие причины развода: "Будут судиться дальше".