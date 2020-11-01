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Гривню захитає після вихідних, НБУ розведе долар і євро в різні боки: новий курс валют

Курс валют в Україні 1 листопада продовжить утримувати гривню в невіданні, долар і євро влаштують справжню пастку

Долар після вихідних трохи підскочить. Міжбанківські торги відкриються в понеділок з +1,24 грн. Євро навпаки - продовжуватиме рекордне падіння, втративши з початку тижня -5,09 грн.

Курс валют в Україні 1 листопада буде таким: 100 долар – 2845,07 грн; 100 євро - 3324,75 грн.

Російський рубль гривня "віджене" назад, відібравши у нього кілька копійок. За десять з них доведеться віддати 3,5783 грн.

Усик - Чісора: хто здобув перемогу в битві суперважковаговиків

Дерек активно почав бій і пішов вперед, показавши свою агресію. І кілька разів зачепив Усика.

Олександр спочатку спокійно реагував і не поспішав вплутуватися в бійку, йдучи від суперника за рахунок швидкості ніг. Однак українець пропустив забагато і перші два раунди були явно за британцем.

У 7-му раунді Чісора був вражений і стався вирішальний злам! Усик кілька разів вдало пробив суперника, але вчасно для британця пролунав звучить гонг.



Суперник був явно втомленим і все частіше і частіше удари Олександра стали наздоганяти британця - бій перекинувся.

Почалося тотальне домінування Усика. Він пробивав з будь-яких позицій, під будь-якими кутами, чергуючи удари по корпусу з «пострілами» в голову. І навіть замикав Чісору у канатів. Однак Чісора не здавався. Втомився, але терпів. Дерек пропонував битися, а Усик вислизав і бив збоку.

І все ж Олександр дотиснув - одноголосним рішенням суддів українець переміг в 12-раундовому бою! 117-112, 115-113, 115-113.

Тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки: "Вже в листопаді..."

За прогнозами Нацбанку, ціна на блакитне паливо наступного року становитиме близько $150 за тисячу кубів.

Що стосується вартості "чорного золота", але нафта марки Brent в середньому буде коштувати близько $45-50 за один барель.

Ціни на нафту і природний газ в поточному році повільно зростали. Проте значні накопичені запаси та невизначеність щодо стійкості відновлення глобальної економіки стримували їх.

Відзначимо, що через стрибки цін на газ на європейських біржах українцям підвищать тарифи на паливо вже в листопаді 2020 року. А через подорожчання газу можуть зрости тарифи на опалення для побутових споживачів.

Українцям на карантині придумали нове покарання, термінова заява Степанова: "На цьому тижні..."

Міністр охорони здоров'я звернувся до парламенту з проханням підтримати законопроект про штрафи за відсутність масок в громадському місці або транспорті

Максим Степанов уточнив, що пропозиції були подані ще в липні. Йдеться про штрафи від 170 до 225 гривень.

"Цей законопроект ще не розглянуто, я звертався на цьому тижні до голови Парламенту Дмитра Разумкова, А зараз звертаюся до народних депутатів - підтримайте на наступному пленарному тижні цей законопроект", - зазначив міністр.

Пенсії українців підскачуть до 2400 грн, але пощастить не всім: "На надбавку мають право..."

В Україні перерахують пенсії з січня, але пощастить не всім українцям

Так, з 1 січня 2021 року мінімальну зарплату збільшать з 5000 до 6000 гривень. При цьому українці з повним стажем і віком від 65 років мають право на пенсію в розмірі як мінімум в 40% від мінімалки. Зараз це 2000, а з 1 січня – 2400 гривень

Також, з 1 січня в Україні збільшаться пенсії як мінімум до 2400 гривень для тих українців, які мають 30 (для жінок) і 35 років (для чоловіків) років стажу і досягли віку 65 років.

Нагадаємо, формування тарифів по-новому, Кабмін вніс зміни.

Як повідомляла Politeka, Ляшко заявив про нову суперінфекцію і масову вакцинацію, що буде з карантином.

Також Politeka писала, що на пенсії грошей не вистачить, ПФУ в банкрутному стані: чи буде індексація.