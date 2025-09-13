Обмеження руху в Дніпрі зачеплять жителів та водіїв, які користуються зазначеними вулицями, і передбачають додаткову увагу до організації безпеки та зручності для мешканців.

Обмеження руху в Дніпрі вводяться з 19 вересня, повідомляє Politeka.

Це стосується вулиці Героїв Рятувальників (раніше — Дубініна) та провулку Крута балка, повідомляє проєкт розпорядження Дніпровського міського голови.

На Героїв Рятувальників проїзд звузять у районі будинків №4 та №27. Такі заходи пов’язані з будівництвом кабельної лінії, яке виконує ТОВ “СП Будзв’язок”. Планується, що роботи триватимуть до 18 жовтня 2025 року.

Під час проведення робіт територію обмеженої ділянки обгородять і встановлять відповідні дорожні знаки для безпечного пересування транспортних засобів. Після завершення монтажу кабельної лінії зону навколо відновлять відповідно до чинних норм.

Отже, обмеження руху в Дніпрі зачеплять жителів та водіїв, які користуються зазначеними вулицями, і передбачають додаткову увагу до організації безпеки та зручності для мешканців. Проєкт розпорядження спрямований на мінімізацію незручностей і своєчасне завершення будівельних робіт.

До слова, також повідомлялося про новий графік руху поїздів до Дніпра.

З 15 вересня приміська електричка 6109 Демурине – Чаплине – Дніпро-Головний робитиме короткочасну зупинку на платформі 196 км, що забезпечить зручніше добирання для жителів прилеглих населених пунктів. До станції Синельникове II поїзд курсуватиме за чинним графіком, далі — з невеликими змінами.

Пасажири матимуть можливість скористатися новими зупинками, зокрема на платформах 219 км, Ігрень, Яворницьке та інших станціях, які раніше не входили до маршруту. У результаті поїзд прибуватиме о 07:35, що дозволить пасажирам встигнути на роботу чи навчання.

