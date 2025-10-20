Обмеження руху транспорту у Вінницькій області вплинуть на зручність пересування містом, тому місцевим варто знати про зміни.

В одному із селищ у Вінницькій області тимчасово вводять обмеження руху транспорту через ремонт колій, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Facebook-сторінці Тульчинської районної військової адміністрації, обмеження руху транспорту у Вінницькій області стосуються залізничного переїзду на перегоні Вапнярка - Княжеве і триватимуть дві доби.

З 20 по 22 жовтня на залізничному переїзді 1207 кілометр перегону у Вінницькій області буде обмежено рух транспорту.

Такі тимчасові незручності пов’язані з ремонтом колій. Роботи проводяться в період із 7:00 у понеділок 20 жовтня до 7:00 середи 22 жовтня. Протягом цього часу дана ділянка дороги буде закрита для проїзду.

Тож водіям доведеться обирати альтернативний маршрут. Місцевим мешканцям також радять заздалегідь продумати свої пересування регіоном, якщо їх звичний шлях проходить через зазначену дорогу.

Тимчасовий об’їзд організували через шляхопровід 1203 км ПК8 у районі селища Первомайське. Важливо зазначити, що його габарит висоти складає 3,5 метра. Місцева адміністрація закликає водіїв уважно стежити за знаками та не порушувати тимчасові заборони.

Нагадаємо, що раніше ми також повідомляли про зміни в громадському транспорті Вінниці. Нововведення торкнулися автобусних маршрутів №21 та №24.

Тепер автобуси відправляються більш рівномірно у години пік із кінцевих зупинок "Педколедж" та "вул. Бучми (ліс)". Тестовий режим маршрутів №19, №21, №22 та №24 продовжується, а постійний розклад буде затверджено після завершення тестування з урахуванням результатів та відгуків містян.

