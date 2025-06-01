Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Сумській області мають на меті покращення надійності електропостачання в регіоні.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Сумській області стосується Недригайлівської громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті самої громади.

Світла не буде 3 червня 2025 року з 09:00 до 14:00 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП). Це вимушений крок, спрямований на покращення якості електропостачання та безперебійної роботи мереж.

Тимчасові перебої в електропостачанні зачеплять значну частину населених пунктів громади. Зокрема, планове відключення торкнеться таких вулиць міста Недригайлів: Бережок (будинки 14,16,18-31), Будівельна (2-46А), Вишнева (1-63), Героїв Чорнобиля (2-12), Заболотівка, Зарічна (2-58), Зарудка (1-41), Капельгородського (2-406А), Лісова (2-30), Магалівська (3-22).

Окрмі того, це стосуватиметься вул. Незалежності (10-72), Нестора Кизенка (2-10), Олександра Шовтути (1-31/2), Патріотів України (1-32), Піски (1-241), Слобідська (5-48), Спортивна (1-123), Сумська (1-114), Училищна (1-21Г), Шевченка (1-38А), Шкільна (1-29), Ювілейна (1-36), Яценкова (2-29), а також провулки 1-й Сумський, Зарудки, Шпилівка та Ювілейний.

АТ "Сумиобленерго" просить жителів заздалегідь підготуватися до відключення світла на тиждень 2-8 червня в Сумській області і перепрошує за можливі незручності.

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