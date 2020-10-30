Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала незвичайне домашнє фото

В Instagram супермоделі можна знайти не тільки кращі кадри з популярних фотосесій і пікантні фото з відпочинку. Досить часто дівчина показує, як може вразити виглядом навіть вдома. Без прикрас і макіяжу Хадід отримує набагато більше компліментів, ніж зазвичай.

Так, на одному з простих кадрів, зроблених вдома під час відпочинку, дівчина вразила своїми формами. Хадід похвалилася природним виглядом в розстебнутій кофті і з банданою на голові. Дівчина тримала телефон в руках і щось розглядала, як раз в той момент, коли був зроблений новий кадр.

"дівчина і її улюблений жовтий піджак" - жартівливо заявляє Белла.

Ось як реагують в мережі:

"Елло, дитинко, як справи !!. Прямо відчуваю ваше фото, як цей прекрасний вид !!. Поцілунок; Королева!!!; Дозволь мені стилізувати тебе ⚡️✨; Мені подобається твоє тіло і твоя улюблена куртка; я виграю 👑; вона дарує нам нескінченну і розкішну любов💛 дуже красивий образ; така мила дівчинка 🔥❤️; Одномісний піджачок, мало 💔".

Також в коротких білих шортах і такий же тоненькій майці, під якою не було білизни, модель вирішила спокусити видом на доріжці біля дверей будинку. Модель відчинила салатовий тоненький плащ і сіла на доріжку так, щоб показати все краще.

Белла блиснула оголеними грудьми під тонкою майкою і прикрила стегна квітучими квітами у вазі, залишивши ті між ніжок.

Фанати відразу оцінили провакативний образ Хадід:

"Покажи і інше вже тоді; це коробка, повна креветок; О я точно також в дитинстві фоткалася🤩; ✨ ✨ ✨ так красиво; перли в ніжках 💯 я дивився в сторону; такий приголомшливий і витончений; розташування🌼 ідеальне; бідна душа. завжди зухвало .... шукаю уваги"»

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