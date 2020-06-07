Топ-модель Беллу Хадид, которую назвали самой красивой женщиной 2019 года, засекли на улице в соблазнительном наряде
Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид – одна из самых востребованных моделей современности, без участия или присутствия которой не обходится практически ни одно модное шоу. Она молода и красива, любит появляться в откровенных нарядах и шокировать публику.
На этот раз она примерила очередной стильный образ, который уже успел стать одним из самых обсуждаемых на светских порталах, фанаты активно постят снимок по сети и ставят лайки.
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Образ младшей Хадид составили светло-синие джинсы с высокой талией, а также кроп-топ белого цвета на пуговицах, который имеет глубокое декольте. Как известно, белый оттенок – самый популярный летом. А в этом году он буквально покорил подиум: белый присутствует практически во всех коллекциях.
В тот же момент заметно, что девушка не стала одевать белье под крохотный топ. В комплект к наряду Белла подобрала стильные золотистые украшения: массивное колье-цепочка, серьги-кольца, а также несколько браслетов и колец. Кроме того, уже ставшая настоящей иконой стиля звезда добавила в образ игривую нотку и прикрепила к кармашку брюк солнцезащитные очки. Как видно, даже в обычной жизни Белла старается выглядеть стильно и необычно, что продемонстрировала на прогулке по улицам США, заставив прохожих краснеть.
Пользователи сети активно делятся своим мнением по поводу ее внешнего вида, не забывая и о комплиментах для любимой модели.
"Класс девочка!", "Животик огонь!", "Огонек наш!", "Бюстгальтер забыла одеть!", "огонь, красоточка", "Что за штучка", "Шикарный вид, просто потрясный".
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