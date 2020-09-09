Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, сейчас отдыхает на Мальдивах, откуда делится самыми жаркими снимками
В этот раз знаменитость решила опубликовать черно-белое фото, однако разглядеть достоинства фигуру можно и в таких цветах, пишет Politeka.net.
Модель блистала в крохотном купальнике на тонких завязках. Треугольная ткань выделила аппетитные прелести, немного приподняв и обтянув их.
Звезда приспустила светлую накидку с плеч, что придавало образу пикантности. Завершили образ разные аксессуары, в том числе головной убор.
Алессандра позировала возле экзотического растения, звезда игриво тянулась к цветкам, при этом широко улыбаясь.
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Благодаря такой позу стали более заметны рельефы тела и упругие ягодицы.
"Цветочная сила 🌸✨", - написала Амбросио.
За 10 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети оценили по достоинству жаркое фото и несмотря на то, что в нем всего два цвета, оно вышло очень ярким, благодаря такой солнечной красотке.
"Как роза", - написал один из поклонников.
Напомним, Алессандра Амбросио позировала вместе с подругами на фоне заката. Модель эффектно демонстрирует фигуру в платье с разрезом до пупка. Благодаря этому в кадр попали роскошные изгибы знаменитости, что вызвало фурор среди ее поклонников.
«Блаженство заката», - коротко говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио позировала в роскошном кабриолете красного цвета.
Звезда явно наслаждалась моментом. Так, супермодель фотографировалась в темное время суток в припаркованной перед домом машине - мягкий свет фонарей придал особое настроение этим необычным снимкам.
Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".
Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".