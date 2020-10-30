Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала необычное домашнее фото

В Инстаграм супермодели можно найти не только лучшие кадры из популярных фотосессий и пикантные фото из отдыха. Довольно часто девушка показывает, как может поразить видом даже дома. Без украшений и макияжа Хадид получает намного больше комплиментов, чем обычно.

Так, на одном из простых кадров, сделанных дома во время отдыха, девушка впечатлила своими формами. Хадид похвасталась естественным видом в расстегнутой кофте и с банданой на голове. Девушка держала телефон в руках и что-то рассматривала, как раз в тот момент, когда был сделан новый кадр.

«девушка и ее любимый желтый пиджак» - шутливо заявляет Белла.

Вот как реагируют в сети:

«Элло, детка, как дела !!. Прямо чувствую ваше фото, как этот прекрасный вид !!. Поцелуй; Королева!!!; Позволь мне стилизовать тебя ⚡️✨; Мне нравится твое тело и твоя любимая куртка; Я выигрываю 👑; она дарит нам бесконечную и роскошную любовь💛 Очень красивый образ; Такая милая девочка 🔥❤️; Одноместный пиджачок, мало совсем 💔».

Также в коротких белых шортах и такой же тоненькой майке, под которой не было белья, модель решила искусить видом на дорожке у двери дома. Модель распахнула салатовый тоненький плащ и уселась на дорожку так, чтобы показать все лучшее.

Белла сверкнула обнаженной грудью под тонкой майкой и прикрыла бедра цветущими цветами в вазе, оставив те между ножек.

Фанаты сразу оценили провакативный образ Хадид:

«Покажи и остальное уж тогда; это коробка, полная креветок; О я точно также в детстве фоткалась🤩; ✨✨✨ так красиво; Жемчуг в ножках💯 Я смотрел в сторону; такой потрясающий и изящный; Расположение 🌼 идеальное; Бедная душа. всегда вызывающе .... ищу внимания».

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