Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала сміливий орбаз з квітами

Останнім часом Белла все частіше ділиться фото, які були зроблені вдома або на відпочинку. Дівчина все рідше показує фото з професійних фотосесій в Instagram, роблячи акцент на природній красі. Цього разу Хадід блиснула черговою сміливою витівкою.

У коротких білих шортах і такий же тоненькій майці, під якою не було білизни, модель вирішила спокусити видом на доріжці біля дверей будинку. Модель відчинила салатовий тоненький плащ і сіла на доріжку так, щоб показати все краще.

Белла блиснула оголеними грудьми під тонкою майкою і прикрила стегна квітучими квітами у вазі, залишивши ті між ніжок.

Фанати відразу оцінили провакативний образ Хадід:

"Покажи і інше вже тоді; це коробка, повна креветок; про я точно також в дитинстві фоткалася🤩; ✨ ✨ ✨ так красиво; перли в ніжках 💯 квіти на вістрі💯; фільм жахів. Немає зображення класу; ви повинні бути в фільмі жахів, ви відмінно впораєтеся без макіяжу.; Ти виглядаєш так, ніби голодуєш; я дивився в сторону; такий приголомшливий і витончений; розташування 🌼 ідеальне; бідна душа. завжди зухвало .... шукаю уваги"»

Відзначимо, після того, як Беллі довелося екстрено скинути зайве, вона почала піддаватися масовій критиці через занадто сильного схуднення і навіть вибачитися перед фанатами. Дівчина заявила, що не хотіла переборщувати і не хотіла так сильно змінюватися.

Набравши пару кілограм назад, Белла знову вразила всіх. Так як дівчина є однією з найбільш обговорюваних супермоделей в мережі, кожне фото в Instagram отримує сотні відгуків з перших секунд публікації.

При цьому дівчина любить експериментувати з нарядами, тому двічі в одному вигляді вона не з'являється. На одних з жарких Селфі перед дзеркалом Белла підкорила сріблястим прозорим вбранням і показала при цьому нижню білизну. Забувши про збентеження, Хадід зняла і ліфчик.

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