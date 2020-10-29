Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала сміливий орбаз з квітами
Останнім часом Белла все частіше ділиться фото, які були зроблені вдома або на відпочинку. Дівчина все рідше показує фото з професійних фотосесій в Instagram, роблячи акцент на природній красі. Цього разу Хадід блиснула черговою сміливою витівкою.
У коротких білих шортах і такий же тоненькій майці, під якою не було білизни, модель вирішила спокусити видом на доріжці біля дверей будинку. Модель відчинила салатовий тоненький плащ і сіла на доріжку так, щоб показати все краще.
Белла блиснула оголеними грудьми під тонкою майкою і прикрила стегна квітучими квітами у вазі, залишивши ті між ніжок.
Незграбний син Наташі Корольової і Тарзана спантеличив дитячими забавами: "Все зберу, зроблю відварчик…"
Роздягнений Артур Пирожков викликав фурор, красивіше Жан-Клода Ван Дамма: "Біцепсухи скоро лопнуть"
Шалена Волочкова без сорому задерла спідницю до небес: "Мій вам подарунок"
Розповнілу Настю Каменських вилаяли за фото в сміливому бікіні: "Боки як буханки хліба"
Фанати відразу оцінили провакативний образ Хадід:
"Покажи і інше вже тоді; це коробка, повна креветок; про я точно також в дитинстві фоткалася🤩; ✨ ✨ ✨ так красиво; перли в ніжках 💯 квіти на вістрі💯; фільм жахів. Немає зображення класу; ви повинні бути в фільмі жахів, ви відмінно впораєтеся без макіяжу.; Ти виглядаєш так, ніби голодуєш; я дивився в сторону; такий приголомшливий і витончений; розташування 🌼 ідеальне; бідна душа. завжди зухвало .... шукаю уваги"»
Відзначимо, після того, як Беллі довелося екстрено скинути зайве, вона почала піддаватися масовій критиці через занадто сильного схуднення і навіть вибачитися перед фанатами. Дівчина заявила, що не хотіла переборщувати і не хотіла так сильно змінюватися.
Набравши пару кілограм назад, Белла знову вразила всіх. Так як дівчина є однією з найбільш обговорюваних супермоделей в мережі, кожне фото в Instagram отримує сотні відгуків з перших секунд публікації.
При цьому дівчина любить експериментувати з нарядами, тому двічі в одному вигляді вона не з'являється. На одних з жарких Селфі перед дзеркалом Белла підкорила сріблястим прозорим вбранням і показала при цьому нижню білизну. Забувши про збентеження, Хадід зняла і ліфчик.
Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні
А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику
Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри