Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала смелый орбаз с цветами

В последнее время Белла все чаще делится фото, которые были сделаны дома или на отдыхе. Девушка все реже показывает фото с профессиональных фотосессий в Инстаграм, делая акцент на естественной красоте. В этот раз Хадид блеснула очередной смелой выходкой.

В коротких белых шортах и такой же тоненькой майке, под которой не было белья, модель решила искусить видом на дорожке у двери дома. Модель распахнула салатовый тоненький плащ и уселась на дорожку так, чтобы показать все лучшее.

Белла сверкнула обнаженной грудью под тонкой майкой и прикрыла бедра цветущими цветами в вазе, оставив те между ножек.

Фанаты сразу оценили провакативный образ Хадид:

«Покажи и остальное уж тогда; это коробка, полная креветок; О я точно также в детстве фоткалась🤩; ✨✨✨ так красиво; Жемчуг в ножках💯 цветы на острие💯; Фильм ужасов. Нет изображения класса; Вы должны быть в фильме ужасов, вы отлично справитесь без макияжа.; Ты выглядишь так, будто голодаешь, вот это выгнулась; Я смотрел в сторону; такой потрясающий и изящный; Расположение 🌼 идеальное; Бедная душа. всегда вызывающе .... ищу внимания».

Отметим, после того, как Белле пришлось экстренно сбросить лишнее, она начала подвергаться массовой критике из-за слишком сильного похудения и даже извиниться перед фанатами. Девушка заявила, что не хотела перебарщивать и не хотела так сильно меняться.

Набрав пару килограмм обратно, Белла снова поразила всех. Так как девушка является одной из самых обсуждаемых супермоделей в сети, каждое фото в Инстаграм получает сотни отзывов с первых секунд публикации.

При этом девушка любит экспериментировать с нарядами, потому дважды в одном виде она не появляется. На одних из жарких селфи перед зеркалом Белла покорила серебристым прозрачным нарядом и показала при этом нижнее белье. Забыв о смущении, Хадид сняла и лифчик.

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