28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко розбурхала мережу новим зверненням з погрозами в бік екс-коханця Тарзана

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких пояснила причину нового спалаху гніву.

Анастасія попросила 50-річного стриптизера Тарзана, чоловіка співачки Наташі Корольової, залишити всю цю історію зі зрадою в минулому, а інакше вона розповість щось цікаве про їх зв'язок, про що ще публіка не знає. Королевій вже точно не позаздриш в цій ситуації.

"Я може чогось не розумію в цьому житті. Мені завжди здавалося, що якщо хтось хоче щось забути у своєму житті - просто людина бере і забуває. Ну, просто обрізає і все. А тут ні. Сам провокує, сам педалює на цю тему... Знаєш, Сергію, не зли мене, або ти хочеш, щоб я розповіла взагалі все? Все, на чому будувалися наші відносини... Не зли мене, будь ласка!", - звернулася до Тарзана колишня коханка.

Користувачі з жаром кинулися коментувати пост: одні на стороні Анастасії, інші ж шкодують Королеву, а ось Сергію Глушкові (справжнє ім'я артиста) дісталося на горіхи.

"Я написала вчора Сергію Вашому в коментарі під його відео, що його вчинки не зовсім чоловічі, так цей чоловік на всі 200% мій коментар видалив і мене заблокував..."

"Жіночого щастя і любові вам Анатасія..у вас все життя попереду😘"

"Як ви мене бісите! Баби які лізуть до одружених чоловіків! Чи ти з'ясовуєш, уяви себе на місці Наташі! він пристосуванець. ДО РЕЧІ, Корольова хоч і у віці, але вона набагато мудріше і красивіше тебе. Досить руйнувати сім'ї!"

"Він вже 100 разів пошкодував, що з вами зв'язався 😂 😂 😂 "

"Настенька, ви така красива☺ ми за вас дуже переживаємо! Він не мужик, а повія, та й Корольова така ж!!! Не витрачайте свої нерви🌸"

"Таке відчуття, що героїня розмовляє сама з собою. Бідна дівчина"

"Ви ж самі ходите на передачі і провокуєте його на висловлювання. А він, як не дуже розумний чоловік, звертає на це увагу"

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