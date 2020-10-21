Российская певица Наташа Королева сверкнула стройной фигурой в соблазнительном наряде

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось редкое архивное видео с певицей. Еще совсем юная Королева позировала в кожаных штанах и коротком топе. Сверху звезда набросила кожаную куртку. Прическа певицы отражала моду 90-х. Артистка выступала на сцене с подтанцовкой. Она двигалась под музыку и пела перед полным залом людей. Правда, без микрофона.

«Наташа Королева - Серые глаза», - подписали видео авторы аккаунта.

Менее чем за день видео посмотрели почти 16 тысяч раз. В комментариях оставили массу положительных отзывов Королевой, но не обошлось и без жесткой критики ее творчества и выступления.

«Ностальгия», «Как она классно рот открывает под фанеру на все 32 зуба», «Если б не Николаев! Потрясающий поэт и композитор! Ещё и джентльмен, спокойно подарил свои песни!», «Прелесть!», «Хороша», «Такая хорошенькая здесь, без пафоса и фальши!», «Хорошая песня! Наташа молодец!», «Хорошая талантливая девушка, зачем тебе этот бездарный Гибон», «Классный костюм», «30 лет назад про нее только и судачили», - пишут пользователи сети.

Напомним, что новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева после измен Тарзана может променять мужа на двух красавиц: "Надо такой коммуной и жить".

Также Politeka писала, что молодая любовница Тарзана решила "добить" Наташу Королеву пикантным снимком: "Наслаждайтесь!".