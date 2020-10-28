50-летний стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, после измены своей супруге Наташе Королевой, решился на пикантный кадр

Как сообщет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Сергей похвалился довольно-таки интимным кадром. На снимке Сергей Глушко стоит в ванной комнате в одних трусах, показывая фанатам свою ладонь. В другой руке звезды – зубная щетка, из чего можно сделать вывод, что стриптизер решил показать поклонникам, как чистит зубы.

Обращает на себя внимание мощный торс Глушко и его довольная улыбка, глаза звезды прикрыты от удовольствия.

"Всем добренького! Чистка ряд....ой,...зубов! ))))))😁😃😉", – подписал кадр Тарзан.

Фанаты оценили чувство юмора своего кумира, о чем написали в многочисленных комментариях. Однако, нашлись и те, которые разругали Тарзана за неприличную, по их мнению, фотографию.

"Чистка рядов? Сергей уже не один, а целый ряд клонов - Сергеев? Лифчик где Сергей, дорогой, очень люблю Вас и Наташеньку. Пожалуйста, не берите близко к сердцу негативные мнения. Ваша семья - это ваш с Наташей мир. Остальных это абсолютно от слова СОВСЕМ не касается! И в каждой семье, даже тех кто изливается ядом, есть свои скелеты в шкафу! Я верю в ваши с Наташей чувства, в вашу любовь. Я верю в то, что вы правда созданы друг для друга! И ничто и никто не сможет это разрушить! Любите! Берегите! Дорожите друг другом! Здоровья и счастья вашей семье! ❤️🙏🏻 Привет ❤️👍👍, дорогой, я тоже голая люблю зубы чистить😄 Идиотов прибавляется, видимо Covid так на мозг влияет. Лошадь в человеческом обличии.Коняка с лошадиной мордой!!!! Полтинник мужику, а мозгов как у 2х летки", – пишут поклонники.

Сам Тарзан тоже не остался в долгу и в ответ на положительный отзыв одной из своих почитательниц повел себя просто по-хамски. Так, девушка написала следующее: "Смотрю на вас и думаю: вы один такой хороший, верный, что мы точно здесь лишние". На что Глушко ответил: "Отпишитесь и не думайте, Вам не идет".

Ранее мы писали, что 28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко, снискавшая славу любовницы женатого стриптизера Тарзана, нуждается в операции. Об этом заявила представительница девушки медиа-продюсер Диана Бичарова. По ее словам, в результате нанесенной Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) черепно-мозговой травмы, у Шульженко сильно упало зрение.

Бичарова отметила, что состояние девушки нестабильно, но не крайне тяжелое, как раньше.

«У Насти упало зрение до минус 12,5. Ей нужна срочная операция на глаза. Это связано с сотрясением мозга после удара господина Глушко», — заявила продюсер.

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