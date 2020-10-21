Знаменитый российский танцор Сергей Глушко, которого также называют Тарзаном,поразил новыми видеокадрами со своим участием

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Сергей решил с помощью своего друга, имя которого не называется, подкачать свой пресс.

Однако сделал он это оригинально: его товарищ уселся на капот автомобиля, а Сергей, просунув свои ноги под "пятую точку" мужчины, качает пресс.

Оба мужчины одеты в спортивную форму, на Тарзане – красные штаны и спортивная шапочка.

"Для чего нужны друзья))))", – подписал видео знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 21 Окт 2020 в 1:03 PDT

Примечательно, что Сергей впервые за долгое время после скандала с изменой открыл своим фолловерам доступ к комментариям, чем они тут же и воспользовались.

"Для поддержки 👍💪 во всех смыслах 😂👍 Какой друг симпатичный 👍👍👍 Настоящие друзья в беде не бросят,и не придадут!!👍👋👋👋👋 Кто это такие? Кайф 💪💪💪💪💪💪 Вот так бы всегда! WOW !!! Супер 💪💥🔥 Обалдеть! Сережа, ты так можешь?!!! 👍👍👍 ", – пишут фанаты Сергея.

Ранее мы писали, что Наташа Королева ошеломила новым кадром с мужем. У себя в Инстаграм певица поделилась ярким снимком с Тарзаном, который недавно попал в скандал с изменами. Королева сидела на капоте авто, раздвинув ноги. Рядом стоял муж в солнцезащитных очках.

"Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир", - отметила певица.

Напомним, Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой: «Как же низко пала ваша семья»

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