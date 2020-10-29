28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко взбудоражила Сеть новым обращением с угрозами в сторону экс-любовника Тарзана

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых объяснила причину новой вспышки гнева.

Анастасия попросила 50-летнего стриптизера Тарзана, мужа певицы Наташи Королевой, оставить всю эту историю с изменой в прошлом, а иначе она расскажет нечто любопытное об их связи, о чем еще публика не знает. Королевой уж точно не позавидуешь в этой ситуации.

"Я может чего-то не понимаю в этой жизни. Мне всегда казалось, что если кто-то хочет что-то забыть в своей жизни - просто человек берет и забывает. Ну, просто обрезает и все. А тут нет. Сам провоцирует, сам педалирует на эту тему... Знаешь, Сережа, не зли меня, или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши отношения... Не зли меня, пожалуйста!", - обратилась к Тарзану бывшая любовница.

Пользователи с жаром кинулись комментировать пост: одни на стороне Анастасии, другие же жалеют Королеву, а вот Сергею Глушко (настоящее имя артиста) досталось на орехи.

"Я написала вчера Сереже Вашему в комментарии под его видео, что его поступки не совсем мужские, так этот мужчина на все 200% мой комментарий удалил и меня заблокировал..."

"Женского счастья и любви вам Анатасия..у вас вся жизнь впереди😘"

"Как Вы меня бесите! Бабы которые лезут к женатым мужикам! Че ты выясняешь,представь себя на месте Наташи! он приспособленец. Кстати, Королева хоть и в возрасте, но она намного мудрее и красивее тебя. Хватит разрушать семьи!"

"Он уже 100 раз пожалел, что с вами связался😂😂😂"

"Настенька, Вы такая красивая😻😻 Мы за вас очень переживаем! Он не мужик, а проститутка, да и Королева такая же!!! Не тратьте свои нервы🌸"

"Такое ощущение, что героиня разговаривает сама с собой. Бедная девушка"

"Вы ж сами ходите на передачи и провоцируете его на высказывания. А он, как не очень умный мужчина, обращает на это внимание"

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