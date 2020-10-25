28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая заявила о романе с женатым на Наташе Королевой Тарзаном, удивила преображением

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя с ярким макияжем за любопытным занятием.

Так, Анастасия позировала в студии перед микрофоном.

"Скоро будет 💣💣💣", - сообщила любовница 50-летнего стриптизера Тарзана.

Как известно, Шульженко решила неплохо подзаработать на скандале вокруг своего имени, посещая различные ток-шоу и давая интервью по поводу своих отношений с мужем певицы Наташи Королевой. Теперь же, очевидно, актриса решила запеть.

Пользователи не смогли пройти мимо такой новости и принялись комментировать. Стоит отметить, мнения разделились: одни поддержали Анастасию, другие же откровенно поиздевались:

"Это будет трек любовница на 200%?! 😅"

"Ой, все понятно, и она запела...))))))"

"Цирк! Не смешите людей😂"

"Думаю у Насти получится не хуже чем у наташи"

"Девушка, которая добивается правды. Обвинить в краже это сверх наглость. Надеюсь она поставит на место эту семейку. 👌"

"Она ещё и поёт 🤦🏼‍♀️"

"Ничего, когда нибудь и у тебя мужика уведут. Потом поймёшь какого это рушить чужую семью. Тарзан не лучше, но и ты убогая. Ты и мезинца Королёвой не стоишь. Песни наверное страдальческие решила петь😂"

"Все было понятно с самого начала!! она готова на всё ради денег и положения!!"

"Красотка!!! ..куда старушке Королевой до тебя..., я Тарзана понимаю... не устоял..перед таким соблазном..."

«Ну теперь и эта запела! Абзац! Приехали!»

"Ждем, где можно будет увидеть? Мне что то подсказывает, что у Вас получится получше, чем у Королевой 😁👏"

Ранее мы сообщали, Шульженко произвела фурор пикатным фото с Тарзаном, которое опубликовала в Инстаграм.

"Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!.. Если исходить из этой логики, то там не хватает только одной фотографии!!! Наслаждайтесь!!! 😘", - говорится в подписи.

Напомним, что Шульженко с больничной койки взвыла о несправедливости: "За что я так тяжело расплачиваюсь?".

Как сообщала Politeka, Шульженко после реанимации выдвинула жесткий ультиматум мужу Королевой: "Если он публично...".