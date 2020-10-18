Российская певица Наташа Королева напомнила самым ярким парам российского шоу-бизнеса о том, что следующими жертвами травли на телевидении могут быть они

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала слайд-шоу, в котором использовала фото самых известных супружеских пар, включая Павла Волю и Ляйсан Утяшеву, Леонида Агутина и Анжелику Варум, Наталью Подольскую и Владимира Преснякова, Яну Рудковскую и Евгения Плющенко, Александра и Анжелику Ревву, Ксению Собчак с Константином Богомоловым, Максима Галкина с Аллой Пугачевой, Анастасию Заворотнюк с мужем и других.

«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными?», - взвыла Королева, добавив, что продюсеры таких шоу внедряют подставных людей, устраивая настоящие спектакли.

Артистка заявила, что публичные люди имеют право на защиту себя и своих семей.

Стоит отметить, что в комментариях на певицу обрушился шквал критики.

«Не смешите людей», «Наташа сколько зла в тебе», «Нет, ну ваш муж сам первый вывалил грязные семейные трусы и помахал ими», «Смешно... ей богу», «Позорище!», «Твоя семья - с этими семьями - рядом не стоит! Ты живешь с позорным мужем. Не надо сюда других приписывать!», - пишут пользователи сети.

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