У мережі бурхливо обговорюють кохану онука Алли Пугачової Дені Байсарова

Як передає Politeka.net, в Instagram злили фото 22-річного сина Христини Орбакайте з його 21-річною пасією Марією.

У кадрі змужнілий Дені, в класичному костюмі з краваткою-метеликом, обійняв за талію гарненьку дівчину в чорній обтягуючій сукні. Красуня зачарувала хитренькою посмішкою, а її бойфренд виглядав максимально серйозно.

Про дівчину відомо, що вона є студенткою престижного московського вузу. Раніше у своєму фотоблозі блондинка виставляла спільну фотографію з Примадонною. Таким чином, можна зробити висновок, що Дені познайомив свою кохану з бабусею.

"Які теплі спогади ... з днем народження Алла", - підписані кадри.

Про захоплення Марії відомо, що вона любить кінний спорт і великий теніс. Крім того, дівчина обожнює квіти і часто отримує їх в подарунок від своєї коханої людини.

У коментарях під фото, де вона з Дені, користувачі з жаром обговорюють парочку. Варто відзначити, деякі назвали Марію занадто "простою", зі звичайною зовнішністю - порівняно з красенем-сином Орбакайте.

"Дені гарний хлопець, вона звичайна"

"Не пара. Але перше кохання - воно таке"

"Гусак та ярочка"

"Дівчатка, не заздріть, нормальна дівчинка, а взагалі, головне щоб їм було добре, а ми за них порадіємо 🙏 😊 "

"Дівчинка дуже-дуже гарненька видно відразу"

"Ой хитра лисичка Марія, тримайся. Дені😅"

"Діти-супер!!! Всі!!! Христині респект! Та й Аллі Борисівні! Виховані, розумні, скромні!"

"Дені красунчик🔥А Марія так собі"

"Дені більш симпотичний. Дівчина звичайна, без макіяжу напевно не дуже"

"Середня - статистична простачка"

"Парочка як парочка якби не бабуся то й ніхто б і не помітив! Звичайні молоді люди!"

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