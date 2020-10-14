Кристина Орбакайте восхитила Сети снимком со своими взрослыми сыновьями и дочерью

Как пишет Politeka, соответствующее фото появилось на фан-странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте в самый низ)

На снимке дочь Аллы Пугачевой запечатлена со своими тремя детьми – Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой.

Семейный снимок восхитил пользователей Сети.

«Всегда восхищаюсь красотой Дени», «Хорошие детки! Клавуся какая маленькая красотуля😍💕 И сейчас такая маленькая lady», «Отличная семья и хорошо воспитаны! Никита, умничка и талант, а главное не зазвездился!», «Как же это круто», «Великолепная семья», «Классное фото! Это и есть счастье! Молодцы!», «У Клавы два брата-рыцаря который будут защищать свою принцессу», «Вот оно какое настоящее счастье», «Дени в Голливуде сниматься», - пишут в комментариях.

Напомним, своего старшего сына Орбакайте родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.

Напомним, что Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности.

Как сообщала Politeka, обворожительная Орбакайте блеснула идеальной фигурой на зависть всем: «Шик».

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