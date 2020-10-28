В Сети бурно обсуждают возлюбленную внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова
Как передает Politeka.net, в Инстаграм слили фото 22-летнего сына Кристины Орбакайте с его 21-летней пассией Марией.
В кадре возмужавший Дени, в классическом костюме с галстуком-бабочкой, приобнял за талию хорошенькую девушку в черном обтягивающем платье. Красотка обворожила хитренькой улыбкой, а ее бойфренд выглядел максимально серьезно.
О девушке известно, что она является студенткой престижного московского вуза — МГИМО. Ранее в своем фотоблоге блондинка выставляла совместную фотографию с Примадонной. Таким образом, можно сделать вывод, что Дени познакомил свою любимую с бабушкой.
"Какие теплые воспоминания... с днем рождения Алла", - подписаны кадры.
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Про увлечения Марии известно, что она любит конный спорт и большой теннис. Кроме того, девушка обожает цветы и часто получает их в подарок от своего любимого человека.
В комментариях под фото, где она с Дени, пользователи с жаром обсуждают парочку. Стоит отметить, некоторые посчитали Марию слишком "простой", с обычной внешностью - по сравнению с красавцем-сыном Орбакайте.
"Дени красивый парень, она обычная"
"Не пара. Но первая любовь - она такая"
"Гусак да ярочка"
"Девочки, не завидуйте,нормальная девочка, а вообще, главное чтобы им было хорошо, а мы за них порадуемся🙏😊"
"Девочка очень-очень хорошенькая видно сразу 👏"
"Ой хитрая лисичка Мария, держись. ДЕНИ😅"
"Дети-супер!!! Все!!! Кристине респект! Да и Алле Борисовне! Воспитанные, умные, скромные!"
"Дени красавчик🔥а Мария так себе"
"Дени симпотичней. Девушка обычная, без макияжа наверное не очень"
"Средняя - статистическая простушка"
"Парочка как парочка если бы не бабушка то и никто бы и не заметил! Обыкновенные молодые люди!"
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