Известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте взбудоражилась сеть семейными снимками в Нью-Йорке

Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила несколько фотографий, сделанных на самой высокой смотровой площадке Америки, которая расположена на торце небоскреба Hudson Yards в Нью-Йорке, пишет Politeka.net.

Из нее открывается невероятно красивый пейзаж на город.

На первом снимке запечатлена Кристина со своей 8-летней дочерью Клавдией, на втором сама девочка, а на третьем – супруг певицы Михаил Земцов.

«Это самая высокая открытая смотровая площадка на Западе! 🌤 #theedgehudsonyards Просто дух захватывает))», - поделилась впечатлениями с фанатами артистка.

Снимки вызвали массу обсуждения в сети. В комментариях фолловеры засыпали комплиментами семейство, отметив, как быстро повзрослела дочь Орбакайте. Другие стали писать, что на этой площадке снимала свой клип американская поп-испольнительница Дженнифер Лопес.

«Эта не та смотровая площадка, где Дженифер Лопес новый клин снимала?», «Здесь Джей Ло свой новый клип снимала», «Как быстро растут дети, так вот смотришь и подруга у мамы уже есть👍🤗❤️дочка это здорова», «Молодец! Всё для детей и ради их блага, целую», «Очень красиво)))», «Фото супер! Девочка ваша взрослеет и становится с каждым годом всё красивее! Ну а её родители остаются такими же молодыми!👍», «Кристиночка, люблю тебя ❤️😍»,- высказались в сети.

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