Фото говорит само за себя

49-летнюю певицу и актрису Кристину Орбакайте заподозрили в новой беременности

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек артистки появилось фото Кристины с большим животом. Певица стояла возле моря в полосатом платье, которое обтягивало ее «радость».

«Беременность — лучшее время для каждой женщины!», - подписали фото авторы канала.

В комментариях стали бурно обсуждать фото, подозревая многодетную мать в новой беременности. Одни поклонники предположили, что это старое фото со времен третей беременности артистки. Но нашлись и те, кто подумал, что снимок свежий.

«Это с Клавдией или сейчас. Молодцы удачи Вам», «Ура многодетная мама, поздравляю!», «Молодец Кристик, рожай на здоровье», «Вы правы Кристина!!! Это самое лучшее время!!!», «О залетела что ли?», «Пусть хороших детей будет больше», «Женственность, красота, мягкость, прелестность», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Кристины трое детей. Первого, Никиту, она родила в молодости от исполнителя Владимира Преснякова. Второго сына Дени Кристина родила от бизнесмена Байсарова, а дочка появилась у артистки в третьем браке.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте собрала вместе всех своих детей, которые позировали с любимой мамой за одним столом. Отметим, что у старшего сына Кристины уже есть своя семья, хоть пока и нет детей.

Напомним, что Кристина Орбакайте в образе Клеопатры сразила наповал своей роскошью: "Богиня!".

Как сообщала Politeka, обворожительная Орбакайте блеснула идеальной фигурой на зависть всем: «Шик».

Также Politeka писала, что появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте: "Такие тощие...".