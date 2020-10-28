Юморист Максим Галкин обескуражил публику свежим фото с детьми певицы Аллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, артист опубликовал снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал семилетних Лизу и Гарри в утренний час, собравшихся в школу.

Одетые в пальто и шапочки, дочка и сын звездной четы, с ранцами, папками и мешками для одежды, стояли в просторной прихожей. При этом лица у малышей были совсем нерадостные. В каждой руке у них было по сумке, а у мальчика так и по две. Скорее всего, дети, которые только в этом году пошли в первый класс, уже измучились от учебы, ранних вставаний и кучи других нюансов.

"В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников 😂", - с сарказмом подписал фото их отец.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, искренне жалея Лизу и Гарри:

"Ох, ничоси🙈 они от вас съезжают что ли?😂😂😂"

"Решили выселить детей?😢😂"

"Да уж, вещей в школу надо капец сколько! 🤷‍♀️Хотя по нормам в начальной школе 500грамм🙈"

"Дети в полном восторге"

"Бедные ребенки! Они в школу на неделю что ли?"

"А какие счастливые лица у детей то 😂😂😂👍"

"Не видно радости на лицах детишек. Бедолажки, столько вещей, будто в тур по стране..."

"Господи! Они с ночёвкой идут туда что ли🤣?"

Ранее мы сообщали, в Сети не утихают споры по поводу "настоящих" родителей двойняшек. Пользователи частенько сравнивают внешность Галкина и Пугачевей с внешностью их детей. В частности, недавно предметом горячих обсуждений стал фотоколлаж с детскими фото и родителей, и их отпрысков.

«Лиза и Гарри похожи на Галкина», «Нет, вообще не похожи», «Галкин с сыном да, но Пугачева с Лизой совсем не родня», «Лиза не похожа ни на родителей, ни с братом Гарри. Похоже их рожали разные суррогатные матери», «Похожи, очень! И Лиза похожа на маму», «Алла в детстве была рыжая и невзрачная, а Лиза яркая и красивая», - комментировали в Сети.

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом".

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.