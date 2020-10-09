Один из фан-клубов дочки Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Елизаветы выложил в сеть интересное фото

Об этом пишет Politeka со ссылкой на стрианицу клуба в Инстаграм.

Так, поклонники девочки поделились снимком российской исполнительницы Кристины Орбакайте, которую можно назвать сестрой Лизы, с ее отцом и бывшим мужем Аллы Пугачевой – Миколасом Орбакасом, российским артистом литовского происхождения, выступающим в цирковом жанре.

На фото счастливая Кристина в строгом зеленом платье прильнула к своему папе и довольно улыбается. В руках у Миколаса – букет шикарных белых роз. Где именно сделан снимок – неизвестно, но по лицу Орбакаса видно, что он тоже очень доволен встречей с дочерью, которая, как известно, родилась 25 мая 1971 года, когда Пугачева и Орбакас были официально расписаны.

"Кристина с отцом ❤️", – подписан снимок.

Фолловеры тут же начали лайкать это фото, успев поставить за час почти восемь тысяч сердечек. Одной из первых поставила лайк актриса Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты".

"👍👍👍Молодцы!👍👍 Кристина папина дочка , и внешностью и характером спокойная , интелегентная !Счастливый отец, что рядом такая красивая, прекрасная дочка!! Счастья Вам!!! Какие добрые глаза у бати👍 Как мило❤️Кристина похожа на папу,Вы очень классные 👍Кристина у вас очень красивый папа вы так похожи. Всего вам самого хорошего. 🤗🌹💐Супер, молодец Алла что сохранила такие теплые отношения между отцом и дочерью Вот на кого она похожа", – написали восторженные фанаты.

Ранее мы писали, что примадона российской эстрады Алла Пугачева неожиданно выложила в соцсети архивные фото со свой свадьбы. Так, на снимках запечатлены моменты свадебного торжества, которое произошло в далеком, 1969 году. Тогда молодая еще певица Алла Пугачева вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса.

Всего Примадонна показала три снимка, на которых Алла в коротком свадебном платье и в фате стоит рядом со счастливо улыбающимся Миколасом, а на одном кадре – пара обменивается свадебными кольцами.

СМИ выяснили, что кольца и обувь Пугачева и Орбакас пришлось купить в "Магазине для новобрачных", так как лишь там можно было в те времена приобрести дефицитные товары. Их брак продержался лишь четыре года, во время которого у Пугачевой и Орбакаса родилась дочь Кристина, ставшая впоследствии певицей Орбакайте.

"Ровно 51 год назад 🖤!, – подписала снимки знаменитость и прикрепила хештег #history.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.